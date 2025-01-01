ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCBmpButtonBmpNames 

BmpNames

Устанавливает имена bmp-файлов для отображения элемента управления CBmpButton.

bool  BmpNames(
   const string  off="",     // имя файла
   const string  on=""       // имя файла
   )

Параметры

off=""

[in]  Имя bmp-файла для отображения элемента в состоянии OFF.

on=""

[in]  Имя bmp-файла для отображения элемента в состоянии ON.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.