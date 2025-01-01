ДокументацияРазделы
BmpPassiveName (метод Get)

Получает имя bmp-файла для отображения элемента управления CBmpButton в неактивном состоянии.

string  BmpPassiveName()  const

Возвращаемое значение

Имя bmp-файла для отображения элемента в неактивном состоянии.

BmpPassiveName (метод Set)

Устанавливает имя bmp-файла для отображения элемента управления CBmpButton в неактивном состоянии.

bool  BmpPassiveName(
   const string  name      // имя файла
   )

Параметры

name

[in]  Имя bmp-файла для отображения элемента в неактивном состоянии.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.