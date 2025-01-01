ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 / Стандартная библиотека / Панели и диалоги / CBmpButton 

Pressed (метод Get)

Получает состояние (свойство Pressed) элемента управления CBmpButton.

bool  Pressed()  const

Возвращаемое значение

Состояние элемента.

Pressed (метод Set)

Устанавливает состояние (свойство Pressed) элемента управления CBmpButton.

bool  Pressed(
   const bool  pressed      // состояние
   )

Параметры

pressed

[in]  Новое состояние элемента.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.