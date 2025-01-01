ДокументацияРазделы
Border (метод Get)

Получает значение параметра "Border" (ширина рамки) элемента управления CBmpButton.

int  Border()  const

Возвращаемое значение

Значение параметра "Border".

Border (метод Set)

Устанавливает значение параметра "Border" (ширина рамки) элемента управления CBmpButton.

bool  Border(
   const int  value      // значение
   )

Параметры

value

[in]  Новое значение параметра "Border".

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.