- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
Border (метод Get)
Получает значение параметра "Border" (ширина рамки) элемента управления CBmpButton.
|
int Border() const
Возвращаемое значение
Значение параметра "Border".
Border (метод Set)
Устанавливает значение параметра "Border" (ширина рамки) элемента управления CBmpButton.
|
bool Border(
Параметры
value
[in] Новое значение параметра "Border".
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе - false.