- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
Locking (метод Get)
Получает значение свойства "Locking" (фиксация) элемента управления CBmpButton.
|
bool Locking() const
Возвращаемое значение
Значение свойства "Locking".
Locking (метод Set)
Устанавливает свойство "Locking" (фиксация) элемента управления CBmpButton.
|
void Locking(
Параметры
locking
[in] Новое значение свойства "Locking".
Возвращаемое значение
Нет.