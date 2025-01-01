ДокументацияРазделы
Locking (метод Get)

Получает значение свойства "Locking" (фиксация) элемента управления CBmpButton.

bool  Locking()  const

Возвращаемое значение

Значение свойства "Locking".

Locking (метод Set)

Устанавливает свойство "Locking" (фиксация) элемента управления CBmpButton.

void  Locking(
   const bool  locking      // значение
   )

Параметры

locking

[in]  Новое значение свойства "Locking".

Возвращаемое значение

Нет.