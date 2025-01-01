- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
Check if a square matrix is scalar matrix.
bool matrix::IsScalar();
Return Value
True if square matrix is scalar matrix.
Note
Scalar matrix is a diagonal matrix, where all diagonal elements are equal.
Zero matrix of n-by-n size is scalar matrix. Square identity matrix is scalar matrix.
Scalar matrix
