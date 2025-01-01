DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıMatrix ClassificationIsScalar 

IsScalar

Check if a square matrix is scalar matrix.

bool matrix::IsScalar();

Return Value

True if square matrix is scalar matrix.

Note

Scalar matrix is a diagonal matrix, where all diagonal elements are equal.

Zero matrix of n-by-n size is scalar matrix. Square identity matrix is scalar matrix.

Scalar matrix

 
   I  0  0  0  0  0
   0  I  0  0  0  0
   0  0  I  0  0  0
   0  0  0  I  0  0
   0  0  0  0  I  0
   0  0  0  0  0  I
 