Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursMatrix ClassificationIsScalar IsSymmetricIsHermitianIsUpperTriangularIsLowerTriangularIsTrapezoidalIsUpperHessenbergIsLowerHessenbergIsTridiagonalIsUpperBidiagonalIsLowerBidiagonalIsDiagonalIsScalar IsScalar Check if a square matrix is scalar matrix. bool matrix::IsScalar(); Return Value True if square matrix is scalar matrix. Note Scalar matrix is a diagonal matrix, where all diagonal elements are equal. Zero matrix of n-by-n size is scalar matrix. Square identity matrix is scalar matrix. Scalar matrix I 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 I IsDiagonal Solutions