Адаптивный советник. Использует встроенный оптимизатор с линейным перебором параметров, количество и дапазон которых задается в настройках. Параметры генерируются случайным образом.

======

В роли встроенного ТС я реализовал довольно простой алгоритм. Выглядит так:



Первый под параметр - указывет стоп лосс.

Второй под параметр - указывет тейк профит.

Третий под параметр - указывет сторону открытия.

======

Код хорошо закомментирован.

======

Описание параметров:



//~~~~~~~~~~~

// ЗДЕСЬ УКАЗЫВЕЮТСЯ НАСТРОЙКИ ОПТИМИЗАТОРА

//~~~~~~~~~~~

int ОПТИМИЗАЦИЯ.ГЛУБИНА. = 400; // КОЛИЧЕСТВО(ГЛУБИНА) БАРОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ

int ЧИСЛО.ПАРАМЕТРОВ. = 200; // КОЛИЧЕСТВО ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИТИ

//~~~~~~~~~~~

// ЗДЕСЬ УКАЗЫВЕЮТСЯ НАСТРОЙКИ ОПТИМИЗИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ

//~~~~~~~~~~~

int МИН.СТОП. = 10; // МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТОП ЛОССА - ЭТО ДЛЯ 1-ОГО ОПТИМИЗАЦИРУЕМОГО ПОДПАРАМЕТРА

int МАКС.СТОП. = 200; // МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТОП ЛОССА - ЭТО ДЛЯ 1-ОГО ОПТИМИЗАЦИРУЕМОГО ПОДПАРАМЕТРА

int МИН.ТЕЙК. = 10; // МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕЙК ПРОФИТА - ЭТО ДЛЯ 2-ОГО ОПТИМИЗАЦИРУЕМОГО ПОДПАРАМЕТРА

int МАКС.ТЕЙК. = 200; // МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕЙК ПРОФИТА - ЭТО ДЛЯ 2-ОГО ОПТИМИЗАЦИРУЕМОГО ПОДПАРАМЕТРА

//~~~~~~~~~~~

// ЗДЕСЬ УКАЗЫВЕЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ, Т.Е. ПАРАМЕТР ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЭТИХ УСЛОВИЙ

//~~~~~~~~~~~

double КРИТЕРИЙ.ПРИБЫЛЬ. = 0; // МИНИМАЛЬНАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

int КРИТЕРИЙ.МИН.СДЕЛОК. = 20; // МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК

int КРИТЕРИЙ.МИН.ПРОЦ.ПРОФИТ. = 95; // МИНИМАЛЬНЫЙ % ПРОФИТА

int КРИТЕРИЙ.МИН.ПРОЦ.ПРИБ.СДЕЛОК. = 95; // МИНИМАЛЬНЫЙ % ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК

//~~~~~~~~~~~

// ЗДЕСЬ УКАЗЫВЕЮТСЯ ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ

//~~~~~~~~~~~

double ЛОТ. = 0.1; // РАЗМЕР ЛОТА

int SLIPAGE. = 2; // РАЗМЕР ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ

//~~~~~~~~~~~

