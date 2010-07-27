CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

m-NOTR_1 - эксперт для MetaTrader 4

GreenCOD
Просмотров:
4886
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

 Адаптивный советник. Использует встроенный оптимизатор с линейным перебором параметров, количество и дапазон которых задается в настройках. Параметры генерируются случайным образом.
======
 В роли встроенного ТС я реализовал довольно простой алгоритм. Выглядит так:

Первый под параметр - указывет стоп лосс.
Второй под параметр - указывет тейк профит.
Третий под параметр - указывет сторону открытия.
======

Код хорошо закомментирован. 

======
 Описание параметров:

//~~~~~~~~~~~
// ЗДЕСЬ УКАЗЫВЕЮТСЯ НАСТРОЙКИ ОПТИМИЗАТОРА
//~~~~~~~~~~~
  int ОПТИМИЗАЦИЯ.ГЛУБИНА. = 400; // КОЛИЧЕСТВО(ГЛУБИНА) БАРОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
  int ЧИСЛО.ПАРАМЕТРОВ.       = 200; // КОЛИЧЕСТВО ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИТИ  
//~~~~~~~~~~~
// ЗДЕСЬ УКАЗЫВЕЮТСЯ НАСТРОЙКИ ОПТИМИЗИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ
//~~~~~~~~~~~
  int МИН.СТОП.    = 10;   //  МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТОП ЛОССА - ЭТО ДЛЯ 1-ОГО ОПТИМИЗАЦИРУЕМОГО ПОДПАРАМЕТРА
  int МАКС.СТОП.  = 200; //  МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТОП ЛОССА - ЭТО ДЛЯ 1-ОГО ОПТИМИЗАЦИРУЕМОГО ПОДПАРАМЕТРА 
  int МИН.ТЕЙК.    = 10;   //  МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕЙК ПРОФИТА - ЭТО ДЛЯ 2-ОГО ОПТИМИЗАЦИРУЕМОГО ПОДПАРАМЕТРА
  int МАКС.ТЕЙК.  = 200; //  МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕЙК ПРОФИТА - ЭТО ДЛЯ 2-ОГО ОПТИМИЗАЦИРУЕМОГО ПОДПАРАМЕТРА
//~~~~~~~~~~~
// ЗДЕСЬ УКАЗЫВЕЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ, Т.Е. ПАРАМЕТР ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЭТИХ УСЛОВИЙ
//~~~~~~~~~~~
  double КРИТЕРИЙ.ПРИБЫЛЬ.                  = 0;   //  МИНИМАЛЬНАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
  int КРИТЕРИЙ.МИН.СДЕЛОК.                   = 20;  //  МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК 
  int КРИТЕРИЙ.МИН.ПРОЦ.ПРОФИТ.         = 95;  //  МИНИМАЛЬНЫЙ % ПРОФИТА
  int КРИТЕРИЙ.МИН.ПРОЦ.ПРИБ.СДЕЛОК. = 95;  //  МИНИМАЛЬНЫЙ % ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК  
//~~~~~~~~~~~
// ЗДЕСЬ УКАЗЫВЕЮТСЯ ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ
//~~~~~~~~~~~
  double ЛОТ. = 0.1; //  РАЗМЕР ЛОТА  
  int SLIPAGE. = 2;    //  РАЗМЕР ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ 
//~~~~~~~~~~~

Простой индикатор тренда Простой индикатор тренда

Подобен RSI и DeM.

Для тех, кто фиксирует размер возможного убытка в % от депозита. Для тех, кто фиксирует размер возможного убытка в % от депозита.

Скрипт автоматизирует процесс открытия ордера с заданным (можно изменять на графике) уровнем убытка в % от депозита.

m-new_prices_1 m-new_prices_1

Генерация истории котировок, путем перекодировки текстовых файлов.

Robot_ADX+2MA Robot_ADX+2MA

Использует анализ 4-х индикаторов.