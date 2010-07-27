Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
m-NOTR_1 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4886
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Адаптивный советник. Использует встроенный оптимизатор с линейным перебором параметров, количество и дапазон которых задается в настройках. Параметры генерируются случайным образом.
======
В роли встроенного ТС я реализовал довольно простой алгоритм. Выглядит так:
Первый под параметр - указывет стоп лосс.
Второй под параметр - указывет тейк профит.
Третий под параметр - указывет сторону открытия.
======
Код хорошо закомментирован.
======
Описание параметров:
//~~~~~~~~~~~
// ЗДЕСЬ УКАЗЫВЕЮТСЯ НАСТРОЙКИ ОПТИМИЗАТОРА
//~~~~~~~~~~~
int ОПТИМИЗАЦИЯ.ГЛУБИНА. = 400; // КОЛИЧЕСТВО(ГЛУБИНА) БАРОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
int ЧИСЛО.ПАРАМЕТРОВ. = 200; // КОЛИЧЕСТВО ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИТИ
//~~~~~~~~~~~
// ЗДЕСЬ УКАЗЫВЕЮТСЯ НАСТРОЙКИ ОПТИМИЗИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ
//~~~~~~~~~~~
int МИН.СТОП. = 10; // МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТОП ЛОССА - ЭТО ДЛЯ 1-ОГО ОПТИМИЗАЦИРУЕМОГО ПОДПАРАМЕТРА
int МАКС.СТОП. = 200; // МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТОП ЛОССА - ЭТО ДЛЯ 1-ОГО ОПТИМИЗАЦИРУЕМОГО ПОДПАРАМЕТРА
int МИН.ТЕЙК. = 10; // МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕЙК ПРОФИТА - ЭТО ДЛЯ 2-ОГО ОПТИМИЗАЦИРУЕМОГО ПОДПАРАМЕТРА
int МАКС.ТЕЙК. = 200; // МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕЙК ПРОФИТА - ЭТО ДЛЯ 2-ОГО ОПТИМИЗАЦИРУЕМОГО ПОДПАРАМЕТРА
//~~~~~~~~~~~
// ЗДЕСЬ УКАЗЫВЕЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ, Т.Е. ПАРАМЕТР ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЭТИХ УСЛОВИЙ
//~~~~~~~~~~~
double КРИТЕРИЙ.ПРИБЫЛЬ. = 0; // МИНИМАЛЬНАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
int КРИТЕРИЙ.МИН.СДЕЛОК. = 20; // МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК
int КРИТЕРИЙ.МИН.ПРОЦ.ПРОФИТ. = 95; // МИНИМАЛЬНЫЙ % ПРОФИТА
int КРИТЕРИЙ.МИН.ПРОЦ.ПРИБ.СДЕЛОК. = 95; // МИНИМАЛЬНЫЙ % ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК
//~~~~~~~~~~~
// ЗДЕСЬ УКАЗЫВЕЮТСЯ ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ
//~~~~~~~~~~~
double ЛОТ. = 0.1; // РАЗМЕР ЛОТА
int SLIPAGE. = 2; // РАЗМЕР ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ
//~~~~~~~~~~~
Подобен RSI и DeM.Для тех, кто фиксирует размер возможного убытка в % от депозита.
Скрипт автоматизирует процесс открытия ордера с заданным (можно изменять на графике) уровнем убытка в % от депозита.
Генерация истории котировок, путем перекодировки текстовых файлов.Robot_ADX+2MA
Использует анализ 4-х индикаторов.