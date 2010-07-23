Ставь лайки и следи за новостями
Для тех, кто фиксирует размер возможного убытка в % от депозита. - скрипт для MetaTrader 4
- 6409
Запускаем скрипт - на экране появляются мигающие линии уровней StopLoss (красная) и TakeProfit (синяя). Двигая Красную линию, устанавливаем желаемый уровень StopLoss, при этом скрипт вычислит размер лота, равный заданному вами в % от депозита убытку по данному ордеру.
Синяя линия (TakeProfit) переместится автоматически на равноценный % прибыли от депозита (равный % убытка, если коэффициент kProfitLine=1).
Если например установить kProfitLine=2 - то соответственно вы зададите соотношение прибыль/убыток как 2/1)
Размер убытка (в % от депозита) можно изменять (в определенных границах) прямо на графике, перемещая красную стрелку вверх-вниз.
О текущих значениях заданного % убытка скрипт информирует прямо на графике.
Показывает размер заданного вами LOSS (убытка в %), расчитанного размера лота (LOT) под этот убыток, и реального размера LOSS - который получится при открытии ордера.
Заданный LOSS и расчетный LOSS могут отличаться, так как размер лота (LOT) изменяется только дискретно (с заданным ДЦ шагом, минимальным и максимальным уровнем), обращайте на это внимание!
Чтобы установить ордер с выбранными Вами параметрами - удалите красную линию. Скрипт после этого спросит "Открыть ордер?" - нажмите "да" или отмените операцию нажав "нет".
Советы:
- Прежде чем использовать скрипт, произведите настройки параметров "под себя", установите диапазон изменений % убытка, максимально допустимый для вас размер лота, установите коэфициент прибыль/убыток.
- В связи с тем, что цена может "дернуться" в момент открытия ордера - реальные показатели могут отличаться от запрошенных вами, поэтому следует проверить, с какими параметрами выставлен ордер и откорректировать (если необходимо) положение StopLoss и TakeProfit, но такая ситуация критична только ну для очень уж пипсовочных стратегий. Одиночный ордер можно проверить моим же скриптом Profit_Loss_Final
- Скрипт "сыроват", хотя пользуюсь им уже около месяца, особых нареканий вроде бы нет. Но что то пока "руки не дошли" даже придумать название данному скрипту.
- Так что не ругайте если что не так. Попозже собираюсь "причесать данный" скрипт, и сделать возможным открытие отложенных ордеров по такой же схеме.
04.08.2010 - вывел на экран информацию об Отношении размера СПРЕДА к Уровню возможного убытка. Надпись "Спред=2,1%". Что это реально означает? То что 2,1% (для примера) СВОЕЙ УДАЧИ вы отдаете дилеру (оплачиваете спред). Т.е. чем меньше разница между Стопом и Ценой, тем больший % вашей удачи достанется дилеру (вам значит убыток). Если вы конкретно пипсуете то данное значение вполне может оказаться например равным "Спред=40%" - соответственно о какой прибыли для Вас может идти речь при таком раскладе?
Благодаря этой информации на экране я стал значительно более осторожно себя вести, ведь когда видишь что есть желание открыть ордер с вероятностью выигрыша куда меньше 50% - то зачем такой ордер нужен?
Во вложении два файла.
SendOrder.mq4 - версия скрипта для всех
SendOrderNDD.mq4 - для счетов типа ndd.mt4 Alpari - в данных счетах невозможно открыть ордер сразу со стопами, поэтому скрипт сначала открывает ордер без стопов, а потом второй операцией, устанавливает стопы.
P.S. С 08.12.2010 на сайте так же размещен скрипт который по такому же принципу ставит отложенный ордер (SendOrderLimit.mq4).
