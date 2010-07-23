Описание:

Запускаем скрипт - на экране появляются мигающие линии уровней StopLoss (красная) и TakeProfit (синяя). Двигая Красную линию, устанавливаем желаемый уровень StopLoss, при этом скрипт вычислит размер лота, равный заданному вами в % от депозита убытку по данному ордеру.

Синяя линия (TakeProfit) переместится автоматически на равноценный % прибыли от депозита (равный % убытка, если коэффициент kProfitLine=1).

Если например установить kProfitLine=2 - то соответственно вы зададите соотношение прибыль/убыток как 2/1)

Размер убытка (в % от депозита) можно изменять (в определенных границах) прямо на графике, перемещая красную стрелку вверх-вниз.

О текущих значениях заданного % убытка скрипт информирует прямо на графике.

Показывает размер заданного вами LOSS (убытка в %), расчитанного размера лота (LOT) под этот убыток, и реального размера LOSS - который получится при открытии ордера.

Заданный LOSS и расчетный LOSS могут отличаться, так как размер лота (LOT) изменяется только дискретно (с заданным ДЦ шагом, минимальным и максимальным уровнем), обращайте на это внимание!

Чтобы установить ордер с выбранными Вами параметрами - удалите красную линию. Скрипт после этого спросит "Открыть ордер?" - нажмите "да" или отмените операцию нажав "нет".





Советы:

Прежде чем использовать скрипт, произведите настройки параметров "под себя", установите диапазон изменений % убытка, максимально допустимый для вас размер лота, установите коэфициент прибыль/убыток.

В связи с тем, что цена может "дернуться" в момент открытия ордера - реальные показатели могут отличаться от запрошенных вами, поэтому следует проверить, с какими параметрами выставлен ордер и откорректировать (если необходимо) положение StopLoss и TakeProfit, но такая ситуация критична только ну для очень уж пипсовочных стратегий. Одиночный ордер можно проверить моим же скриптом Profit_Loss_Final

Скрипт "сыроват", хотя пользуюсь им уже около месяца, особых нареканий вроде бы нет. Но что то пока "руки не дошли" даже придумать название данному скрипту.

Так что не ругайте если что не так. Попозже собираюсь "причесать данный" скрипт, и сделать возможным открытие отложенных ордеров по такой же схеме.

04.08.2010 - вывел на экран информацию об Отношении размера СПРЕДА к Уровню возможного убытка. Надпись "Спред=2,1%". Что это реально означает? То что 2,1% (для примера) СВОЕЙ УДАЧИ вы отдаете дилеру (оплачиваете спред). Т.е. чем меньше разница между Стопом и Ценой, тем больший % вашей удачи достанется дилеру (вам значит убыток). Если вы конкретно пипсуете то данное значение вполне может оказаться например равным "Спред=40%" - соответственно о какой прибыли для Вас может идти речь при таком раскладе?

Благодаря этой информации на экране я стал значительно более осторожно себя вести, ведь когда видишь что есть желание открыть ордер с вероятностью выигрыша куда меньше 50% - то зачем такой ордер нужен?

Во вложении два файла.

SendOrder.mq4 - версия скрипта для всех

SendOrderNDD.mq4 - для счетов типа ndd.mt4 Alpari - в данных счетах невозможно открыть ордер сразу со стопами, поэтому скрипт сначала открывает ордер без стопов, а потом второй операцией, устанавливает стопы.

P.S. С 08.12.2010 на сайте так же размещен скрипт который по такому же принципу ставит отложенный ордер (SendOrderLimit.mq4).