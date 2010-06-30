Смотри, как бесплатно скачать роботов
Exp - LineofZERO - индикатор для MetaTrader 4
Авторство:Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.
Описание:
Показывает линию безубытка для позиций по данному инструменту.
Настройки:
extern int OP=-1;// операция, 0- бай, 1- селл, -1 - все extern int Magic=-1; // магик (в случае если несколько магиков на одном инструменте, иначе -1)
Код:
double startZERO(int OP=0) { double BuyLots=0; double SellLots=0; double BuyProfit=0; double SellProfit=0; int Total=OrdersTotal(); for(int i=Total-1;i>=0;i--) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)) { if(OrderSymbol()!=Symbol()&&( OrderMagicNumber()!=Magic || Magic==-1)) continue; if(OrderType()==OP_BUY) { BuyLots=BuyLots+OrderLots(); BuyProfit=BuyProfit+OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap(); } if(OrderType()==OP_SELL) { SellLots=SellLots+OrderLots(); SellProfit=SellProfit+OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap(); } } } double Price=0; double TickValue=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE); if(BuyLots>0) double BuyLevel=NormalizeDouble(Bid-(BuyProfit/(TickValue*BuyLots)*Point),Digits); else BuyLevel=0; if(SellLots>0) double SellLevel=NormalizeDouble(Ask+(SellProfit/(TickValue*SellLots)*Point),Digits); else SellLevel=0; if((BuyLots-SellLots)>0) Price=NormalizeDouble(Bid-((BuyProfit+SellProfit)/(TickValue*(BuyLots-SellLots))*Point),Digits); if((SellLots-BuyLots)>0) Price=NormalizeDouble(Ask+((BuyProfit+SellProfit)/(TickValue*(SellLots-BuyLots))*Point),Digits); string Title="Уровень без убытка для "+Symbol(); string ZeroLevel=" не существует"; if(Price>0) ZeroLevel=" = "+DoubleToStr(Price,Digits); string Buy=" не существует"; if(BuyLevel>0) Buy=" = "+DoubleToStr(BuyLevel,Digits); string Sell=" не существует"; if(SellLevel>0) Sell=" = "+DoubleToStr(SellLevel,Digits); string Message="Уровень без убытка"+ZeroLevel+"\t\nУровень на покупку"+Buy+"\t\nУровень на продажу"+Sell; if (Price==0)Price=Ask; if(OP==OP_BUY)return(BuyLevel); if(OP==OP_SELL)return(SellLevel); if(OP==-1)return(Price); }
