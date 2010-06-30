Авторство:

Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.





Описание:



Показывает линию безубытка для позиций по данному инструменту.

Настройки:

extern int OP=- 1 ; extern int Magic=- 1 ;

Код:

double startZERO( int OP= 0 ) { double BuyLots= 0 ; double SellLots= 0 ; double BuyProfit= 0 ; double SellProfit= 0 ; int Total= OrdersTotal (); for ( int i=Total- 1 ;i>= 0 ;i--) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS )) { if ( OrderSymbol ()!= Symbol ()&&( OrderMagicNumber ()!=Magic || Magic==- 1 )) continue ; if ( OrderType ()== OP_BUY ) { BuyLots=BuyLots+ OrderLots (); BuyProfit=BuyProfit+ OrderProfit ()+ OrderCommission ()+ OrderSwap (); } if ( OrderType ()== OP_SELL ) { SellLots=SellLots+ OrderLots (); SellProfit=SellProfit+ OrderProfit ()+ OrderCommission ()+ OrderSwap (); } } } double Price= 0 ; double TickValue= MarketInfo ( Symbol (), MODE_TICKVALUE ); if (BuyLots> 0 ) double BuyLevel= NormalizeDouble ( Bid -(BuyProfit/(TickValue*BuyLots)* Point ), Digits ); else BuyLevel= 0 ; if (SellLots> 0 ) double SellLevel= NormalizeDouble ( Ask +(SellProfit/(TickValue*SellLots)* Point ), Digits ); else SellLevel= 0 ; if ((BuyLots-SellLots)> 0 ) Price= NormalizeDouble ( Bid -((BuyProfit+SellProfit)/(TickValue*(BuyLots-SellLots))* Point ), Digits ); if ((SellLots-BuyLots)> 0 ) Price= NormalizeDouble ( Ask +((BuyProfit+SellProfit)/(TickValue*(SellLots-BuyLots))* Point ), Digits ); string Title= "Уровень без убытка для " + Symbol (); string ZeroLevel= " не существует" ; if (Price> 0 ) ZeroLevel= " = " + DoubleToStr (Price, Digits ); string Buy= " не существует" ; if (BuyLevel> 0 ) Buy= " = " + DoubleToStr (BuyLevel, Digits ); string Sell= " не существует" ; if (SellLevel> 0 ) Sell= " = " + DoubleToStr (SellLevel, Digits ); string Message= "Уровень без убытка" +ZeroLevel+ "\t

Уровень на покупку" +Buy+ "\t

Уровень на продажу" +Sell; if (Price== 0 )Price= Ask ; if (OP== OP_BUY ) return (BuyLevel); if (OP== OP_SELL ) return (SellLevel); if (OP==- 1 ) return (Price); }

Картинка:





