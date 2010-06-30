Если читали "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли", то в первых главах Л.Вильямс приводит свой алгоритм ранжирования экстремумов на графике цены. Данный индикатор - его реализация в виде индикатора (масло масляное, но так и есть). Иногда удобнее пользоваться скриптом: http://codebase.mql4.com/ru/code/8982



Третья версия индикатора включает следующие возможности:

1.Индикацию краткосрочных (зелёные), среднесрочных (синие) и долгосрочных (красные) экстремумов цен.

2.Построение линий зигзага между экстремумами заданного уровня (произвольного, не обязательно 1..3, например 5-го).







Параметры:

ZZ_LINE_LEVEL Уровень экстремумов для построения зигзага FAST_MODE

Режим работы индикатора, если true - происходит пересчёт только после формирования нового бара



PS-1: При переключении таймфреймов ПЕРЕСТАЛ выдавать ошибку "ArrayInitialize function internal error" - не спрашивайте как оно получилось - код принципиальных изменений со второй версии не претерпел.

PS-2: Я не знаю как торговать по этому индикатору. Меня не спрашивайте. Если вдруг знаете - поделитесь. :)



Обновление 2010.12.14:

Добавлена версия индикатора от AlexSTAL (по его просьбе). Он внёс некоторые интересные улучшения в индикатор.

Вот как теперь он выглядит.





