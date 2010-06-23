В этой реализации Зигзага в качестве порога чувствительности используется Параболик.

В обычном Зигзаге определение экстремумов происходит при уходе цены от экстремума за некоторый порог, задаваемый обычно в пунктах или %% цены экстремума.

Здесь, в отличие от обычного Зигзага, где порог фиксированный, используется порог динамический. Полная аналогия со способом постановки стопов - фиксированный и трейлинг.

Другие особенности:

Работа по нулевому бару. Большинство реализаций используют только полностью сформированные бары. Здесь же, после пересечения ценой порога (переворота Параболика), индикатор не ждет следующего бара, чтобы отрисовать экстремум.

У реализаций Зигзага, где противоположные экстремумы могут быть определены на одном баре (вертикальный фрагмент), возникают проблемы с приоритетом этих экстремумов. Обычно приоритет устанавливают исходя из инерционности рынка, что не всегда соответствует действительности. В этом Зигзаге такой проблемы нет - все однозначно определяется Параболиком. Другое дело, насколько соответствует действительности входящий в MetaTrader 4 Параболик. Но это уже не ко мне - проблему "первородства" экстремумов я переложил на него. И тот, вроде, справляется...

Программный код для организации пересчета истории, пропущенных и предпоследнего баров использует не функцию IndicatorCounted(), а заменяющую ее конструкцию. Логика ее работы, в принципе, аналогична IndicatorCounted(), но более однозначна (для меня, по крайней мере). Я не уверен, исходя из описания в Документации, что IndicatorCounted() будет обнуляться всегда, когда есть, что пересчитать заново; скорее наоборот. Но пока я различий в работе IndicatorCounted() и моей конструкции не отметил. Но тем не менее... К тому же, возможно - не проверял - выигрыш во времени, т.к. не используется вызов функции.

static int BarsPrev; bool MissBars= Bars -BarsPrev> 1 ; if (MissBars && BarsPrev!= 0 ) BarsPrev= 0 ; int limit= Bars -BarsPrev-(BarsPrev== 0 ); BarsPrev= Bars ; for ( int i=limit; i>= 0 ; i--) {

Параметры индикатора (первые два) идентичны параметрам Параболика стандартной поставки MetaTrader 4.

Добавлены параметры:

ExtremumsShift - определяет положение экстремумов по оси времени: по моменту их определения (false) или по их фактическому положению (true).

History - ну, тут понятно. Впрочем, индикатор считает очень быстро, так что этот параметр можно вообще убрать. Как и предыдущий - тот скорее иллюстрация к способу ловли экстремумов, чем что-то полезное. Хотя... Так или иначе, убрать из объявления этих переменных extern всегда можно.

ExtremumsShift = true Экстремумы на своих фактических местах:

ExtremumsShift = false Экстремумы по времени их определения: