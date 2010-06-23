CodeBaseРазделы
Индикаторы

AOC2P4N3 - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
Просмотров:
7277
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Индикатор измеряет производную по ускорению ма.

Параметры:

  • periodMa - период ма;
  • step - шаг измерения (расстояние на котором измеряться скорость, в барах);
  • speedSens - следующий шаг, всего их 5;
  • noiseFilter - используется для выбора цвета.

Картинка:



