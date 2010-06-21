CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-RSICandleOverBought-Sold и StochCandleOverBought-Sold - индикатор для MetaTrader 4

vitas0503
Просмотров:
5130
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Michelangelo

Описание:

Окрашиваются бары, которые находятся в зоне перекупленности и перепроданности.

Картинка:

Рисунок 1. i-RSICandleOverBought-Sold


Рисунок 2. StochCandleOverBought-Sold

