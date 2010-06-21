Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-RSICandleOverBought-Sold и StochCandleOverBought-Sold - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5130
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
Michelangelo
Описание:
Окрашиваются бары, которые находятся в зоне перекупленности и перепроданности.
Картинка:
Рисунок 1. i-RSICandleOverBought-Sold
Рисунок 2. StochCandleOverBought-Sold
i-DayofWayke
Отображает день недели.Trend_Line
Скрипт рисует линии тренда.
ytg_fibo_time_zone
Индикатор временных зон Фибоначчи.Para_B
По просьбе maks741: Parabolic SAR - все периоды на диапазоне М1