Индикаторы Опционных уровней онлайн и открытого интереса онлайн OpLi(info) Для пропустивших первые две части напомню суть. Индикаторы отображают уровни прибыльности американских опционов торгуемых на CME CBOT NYMEX GLOBEX (Options Levels &Volumes XR ©) и уровня открытого интереса Open interest XR © кроме того в коплект поставки входят скрипты "iTicks" для формирования искуственных тиков (для работы индикаторов в выходные в отсутствие тиков) и "OpLi_Login" для авторизации на сервере. Так как индикаторы получают обработанную информацию с удаленного сервера, то для работы с коплектом вам необходимо будет зарегистрироватся на сайте http://opmarketvol.com/ раздел "Панель управления"/"регистрация". После чего для получения информации с сервера и работы с индикаторами небходимо запустить скрипт "OpLi_Login" заполнить в нем поля "логин" и "пароль" и начать работу с информационной системой. Хотя проект на данный момент уже является коммерческим, каждый зарегистрировавшися пользователь в режиме "Демо" так же получает информацию но с небольшой задержкой, и имеет полный доступ ко всем историческим данным для просмотра работы опционных уровней в тестере. Эту функцию выполняет входящий в комплект поставки неторгующий советник "OptionsLevels&VolumesXR © Demo V311 for tester", который выполняет роль индикатора опционных уровней для тестера стратегий. В данной версии информационной системы вся работа по доставке информации из интернета ложится на плечи библиотеки "inet" которая использует стандартные возможности системной библиотеки "WinInet", поэтому необходимо в своствах терминала разрешить использовать DLL В ближайшее время будут выпущены несколько версий полноценных торгующих советников для различных стратегий торговли с применением опционных уровней. И несколько новых индикаторов. Установка комплекта Данный архив включает в себя структуру папок терминала МетаТрейдер с уже скопированными в них необходимыми элементами достаточно распаковать и скопировать его в папку //terminal/experts/, после чего перезапустить терминал. Если у вас возникают трудности с установкой, вы можете скачать самораспаковывающийся архив отсюда : http://realvolumes.ucoz.ru/load/istalljator_versii_v35_svezhij_reliz_ot_15_05_2010/1-1-0-6 и запустив его, после чего следуйте подсказкам в инсталяционном пакете. Отображаемые инструменты (символы) EURUSD GBPUSD AUDUSD GOLD OIL S&P500 NASDAQ SOYBEAN Опционные уровни Уровень (порог) прибыльности опциона высчитывается как цена (страйк) + премия (уплаченная покупателем опциона продавцу) именно на этом уровне сталкиваются интересы покупателей и продавцов опционов ведется борьба за прайс :), а если учитывать что мы имеем дело с американскими биржевыми опционами которые все без исключения торгуются через клиринговую палату, мало того продавцом подавляющего большинства опционов клиринговая палата и выступает, то сразу становится ясно какие мощные силы задействованы в этом процессе. Индикатор опционных уровней онлайн Options Levels &Volumes XR © V35 Индикатор показывает на графике теминала уровни прибыльности американских опционов (опционные уровни) и их объемы. В этой сборке уровни опционов показываются четырьмя цветами : опционы в деньгах или прибыльные (сила покупателей) будут отбражены более контрастным по отношению к фону цветом.