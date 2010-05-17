CodeBaseРазделы
Индикаторы

Информационная Система OpLi(info) - индикатор для MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov
Просмотров:
16099
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
V35_right.zip (110.29 KB)
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикаторы Опционных уровней онлайн и открытого интереса онлайн OpLi(info)
Для пропустивших первые две части напомню суть. Индикаторы отображают уровни прибыльности американских опционов торгуемых на CME CBOT NYMEX GLOBEX (Options Levels &Volumes XR ©) и уровня открытого интереса Open interest XR © кроме того в коплект поставки входят скрипты "iTicks" для формирования искуственных тиков (для работы индикаторов в выходные в отсутствие тиков) и "OpLi_Login" для авторизации на сервере. Так как индикаторы получают обработанную информацию с удаленного сервера, то для работы с коплектом вам необходимо будет зарегистрироватся на сайте http://opmarketvol.com/ раздел "Панель управления"/"регистрация". После чего для получения информации с сервера и работы с индикаторами небходимо запустить скрипт "OpLi_Login" заполнить в нем поля "логин" и "пароль" и начать работу с информационной системой. Хотя проект на данный момент уже является коммерческим, каждый зарегистрировавшися пользователь в режиме "Демо" так же получает информацию но с небольшой задержкой, и имеет полный доступ ко всем историческим данным для просмотра работы опционных уровней в тестере. Эту функцию выполняет входящий в комплект поставки неторгующий советник "OptionsLevels&VolumesXR © Demo V311 for tester", который выполняет роль индикатора опционных уровней для тестера стратегий. В данной версии информационной системы вся работа по доставке информации из интернета ложится на плечи библиотеки "inet" которая использует стандартные возможности системной библиотеки "WinInet", поэтому необходимо в своствах терминала разрешить использовать DLL

В ближайшее время будут выпущены несколько версий полноценных торгующих советников для различных стратегий торговли с применением опционных уровней. И несколько новых индикаторов.

Установка комплекта
Данный архив включает в себя структуру папок терминала МетаТрейдер с уже скопированными в них необходимыми элементами достаточно распаковать и скопировать его в папку //terminal/experts/, после чего перезапустить терминал. Если у вас возникают трудности с установкой, вы можете скачать самораспаковывающийся архив отсюда : http://realvolumes.ucoz.ru/load/istalljator_versii_v35_svezhij_reliz_ot_15_05_2010/1-1-0-6 и запустив его, после чего следуйте подсказкам в инсталяционном пакете.
Отображаемые инструменты (символы)

EURUSD GBPUSD AUDUSD GOLD OIL S&P500 NASDAQ SOYBEAN

Опционные уровни

Уровень (порог) прибыльности опциона высчитывается как цена (страйк) + премия (уплаченная покупателем опциона продавцу) именно на этом уровне сталкиваются интересы покупателей и продавцов опционов ведется борьба за прайс :), а если учитывать что мы имеем дело с американскими биржевыми опционами которые все без исключения торгуются через клиринговую палату, мало того продавцом подавляющего большинства опционов клиринговая палата и выступает, то сразу становится ясно какие мощные силы задействованы в этом процессе.

Индикатор опционных уровней онлайн Options Levels &Volumes XR © V35
 Индикатор показывает на графике теминала уровни прибыльности американских опционов (опционные уровни) и их объемы. В этой сборке уровни опционов показываются четырьмя цветами : опционы в деньгах или прибыльные (сила покупателей) будут отбражены более контрастным по отношению к фону цветом.
нажмите для увеличения нажмите для увеличения нажмите для увеличения нажмите для увеличения
описание внешних переменных индикатора
SymbolSet Сюда вписываем имя символа, если система не обнаруживает его в файле "symbols.set"
ShowHistory Переключатель, разрешает или запрещает показ исторических уровней
ShowHistoryVolumes Переключатель разрешает, или запрещает показ подписей исторических объемов
ShowHistActLevels Разрешает показывать на истории только активные (в деньгах) опционные уровни
ShowActiveLevels Разрешает показывать только активные (в деньгах) онлайн (текущие)опционные уровни
ShowActiveColor Разрешает показывать активные уровни (в деньгах) другим цветом
DepthHistoryInDays Глубина показа уровней для истории в днях
VolumeFilter Отсекает отбражение уровней объемом меньше чем значение фильтра
nearest Переключатель позволяет показывать только близжайшие опционные уровни
near_to_the_price Количество страйков для показа ближайших уровней (всего 15) страйков
OnlineFwdInBars Количество баров для крайне правой части онлайн уровней (насколько далеко вперед)
WidthHistoryLines Толщина исторических уровней
WidthOlineLines Толщина отображения уровней онлайн
HistoryFontSize Размер шрифта для отображения объемов на истории
OnlineFontSize Размер шрифта для отображения онлайн (текущих) объемов
Индикатор открытого интереса онлайн Open interest XR © V35
Этот индикатор отображает уровень открытого интереса, или количество продавцов и покупателей данного инструмента. Открытый интерес — это число открытых фьючерсных или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек. Известно (хотя порой и упускается из виду), что фьючерсный (опционный) контракт всегда подразумевает участие покупателя и продавца. Это означает, что каждая единица открытого интереса всегда представляет две стороны: покупателя и продавца. Открытый интерес увеличивается, когда покупатель и продавец заключают новый контракт. При этом покупатель открывает длинную позицию, а продавец—короткую. Открытый интерес уменьшается, если стороны ликвидируют существующие контракты. При этом покупатель продает свою длинную позицию, а продавец закрывает свою короткую позицию
нажмите для увеличения
описание внешних переменных индикатора
SymbolSet Сюда вписываем имя символа, если система не обнаруживает его в файле "symbols.set"
ShowHistory Переключатель, разрешает или запрещает показ исторических уровней
ShowText Переключатель, разрешает или запрещает текстовое отображение объемов
FillRestangle Отображение залитых прямоугольников. или контуров
DepthHistoryInDays Глубина показа уровней ОИ для истории в днях
VolumeFilter Отсекает отбражение уровней объемом меньше чем значение фильтра
ShowNearest Показ на графике только ближайших к цене уровней
Britness Регулятор яркости отображения графика значения от 0 до 100
OnlineFwdInBars Количество баров для отображения крайне правого уровня графика (вперед)
FontSize Размер шрифта отображения
FontName Имя шрифта отображения по умолчанию применяется Times new roman
