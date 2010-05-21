Ставь лайки и следи за новостями
ilan_reg_18 - эксперт для MetaTrader 4
12935
в архиве советники, тесты, сеты
Ilan_RSI_mm_extr18.mq4 - здесь больше всего функций, в т.ч. пирмаидинг по тренду, лок, период свитчер и еще несколько и два индикатора регрессии для входа, ОПИСАНИЕ ВНУТРИ ! (предыдущая версия здесь https://www.mql5.com/ru/code/9369)
Ilan1.6_Reg_v1.3_5d.mq4 - незначительно отличается от обычного илана, один индикатор регрессии для входа
Ilan1.6_Reg_v1.7.mq4 - незначительно отличается от обычного илана, лок и два индикатор регрессии для
входа
i-Regr.mq4 - индикатор регрессии https://www.mql5.com/ru/code/8417
Cреднее движение цены за определенное количество дней отдельно по каждому часуИнформационная Система OpLi(info)
Дальнейшее равитие индикаторов опционных уровней онлайн и открытого интереса онлайн
Три индикатора МА, RSI и Stoxastic с возможностью выбора нужного таймфрейма.Close_All_if_Profit_or_Loss.mq4
Закрывает все открытые ордера при изменении эквити на заданное значение. Используется динамический минимальный уровень, поэтому можно использовать как виртуальный трал.