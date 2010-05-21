CodeBaseРазделы
ilan_reg_18 - эксперт для MetaTrader 4

Николай
Просмотров:
12935
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

в архиве советники, тесты, сеты


Ilan_RSI_mm_extr18.mq4 - здесь больше всего функций, в т.ч. пирмаидинг по тренду, лок, период свитчер и еще несколько и два индикатора регрессии для входа, ОПИСАНИЕ ВНУТРИ ! (предыдущая версия здесь https://www.mql5.com/ru/code/9369)


Ilan1.6_Reg_v1.3_5d.mq4 - незначительно отличается от обычного илана, один индикатор регрессии для входа


Ilan1.6_Reg_v1.7.mq4 - незначительно отличается от обычного илана, лок и два индикатор регрессии для входа
i-Regr.mq4 - индикатор регрессии https://www.mql5.com/ru/code/8417




