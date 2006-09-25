Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Перенос сделок из отчёта тестера на график - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9004
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт предназначен для переноса сделок из стандартного отчёта тестера МetaТrader 4 на график. Основная цель такого действия - изучение посторонних торговых систем.
На график наносятся:
- Точки входа. Отображаются символами раздельно для длинных позиций и для коротких. Коды символов может задавать пользователь.
- Линии или прямоугольники, соединяющие точки входа и выхода. Тип объекта задаётся параметром TypeObjects (0-прямоугольник, 1-линия).
- Результаты сделок в пунктах. Разного цвета для прибыльных и убыточных сделок.
- Нарастающий общий профит или убыток.
MARE5.1
Советник MARE5.1 очень прост и использует значения Simple Moving Average (SMA) по Close 0, 2 и 5-го баров.SAR RSI MTS
Советник SAR_RSI MTS использует индикаторы Parabolic Stop and Reverse system (SAR) и Relative Strength Index (RSI).
MACD signal
Советник MACD_signal основан на сигналах индикаторов Average Directional Movement Index (ADX) и Moving Average Convergence/Divergence (MACD).JK BullP AutoTrader
Советник JK_BullP_AutoTrader построен на индикаторе Bulls Power.