Скрипты

Перенос сделок из отчёта тестера на график - скрипт для MetaTrader 4

Igor Kim | Russian English
Скрипт предназначен для переноса сделок из стандартного отчёта тестера МetaТrader 4 на график. Основная цель такого действия - изучение посторонних торговых систем.

На график наносятся:

  1. Точки входа. Отображаются символами раздельно для длинных позиций и для коротких. Коды символов может задавать пользователь.
  2. Линии или прямоугольники, соединяющие точки входа и выхода. Тип объекта задаётся параметром TypeObjects (0-прямоугольник, 1-линия).
  3. Результаты сделок в пунктах. Разного цвета для прибыльных и убыточных сделок.
  4. Нарастающий общий профит или убыток.

Перенос сделок из отчёта тестера на график

