SMC Autotrader Momentum - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8019
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Франк уд
Советник Франк_уд все время в рынке в обе стороны.st+L+2stor-V1-1
Советник st+L+2stor-V1-1 разработан на базе советника Starter.
SAR RSI MTS
Советник SAR_RSI MTS использует индикаторы Parabolic Stop and Reverse system (SAR) и Relative Strength Index (RSI).MARE5.1
Советник MARE5.1 очень прост и использует значения Simple Moving Average (SMA) по Close 0, 2 и 5-го баров.