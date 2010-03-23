Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
mv-i-Fibo - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6386
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
TSSExpert1
Эксперт для пункто-цифрового анализатора. Версия перваяMarket Way
Данный индикатор объединил в себе лучшие традиции осцилляторов и индикаторов слежения за трендом