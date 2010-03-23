CodeBaseРазделы
Индикаторы

mv-i-Fibo - индикатор для MetaTrader 4

Максим
Просмотров:
6386
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор строит Фибо-уровни по экстримальным точкам(фракталам) старшего таймфрема.






