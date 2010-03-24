CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

JQS Terminator Line - эксперт для MetaTrader 4

Andrey Dik
Просмотров:
5287
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Запущенный на графике советник нарисует две линии: синяя будет соответствовать TP, красная SL.


Порядок работы с советником:

1) Oтредактировать положение SL будущего ордера передвигая красную линию. Cиняя линия, соответствующая TP будет перемещаться синхронно автоматически на расстоянии, заданным в параметрах.

2) Для размещения рыночного ордера нужно удалить с графика синюю линию. Красная линия удалится автоматически.

3) Когда ордер закроется по TP или SL, появятся снова красная и синяя линии.




Параметры:


K_Martin - Коэфф умножения очередного размера прибыли после убыточного ордера.

MinLoss - Возможный убыток в валюте депо

ProfitRatio - Отношение TP:SL

SLdefault - Относительный размер SL в пунктах по умолчанию.


Изменения в версии 1.1.0

Добавлена возможность работы эксперта на счетах с типом исполнения Market Execution.


Советы:

  • Следите за значением Lot на графике, он не должен превысить MaxLot, иначе ордер не будет открыт (ограничение торгового счета а не советника)
Market Way Market Way

Данный индикатор объединил в себе лучшие традиции осцилляторов и индикаторов слежения за трендом

TSSExpert1 TSSExpert1

Эксперт для пункто-цифрового анализатора. Версия первая

StochasticStack_v2 StochasticStack_v2

Старая идея в новой форме =)

profitunity_signals profitunity_signals

Библиотека содержит сигналы по торговой системе Билла Вильямса Profitunity