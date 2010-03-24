Запущенный на графике советник нарисует две линии: синяя будет соответствовать TP, красная SL.

Порядок работы с советником:

1) Oтредактировать положение SL будущего ордера передвигая красную линию. Cиняя линия, соответствующая TP будет перемещаться синхронно автоматически на расстоянии, заданным в параметрах.

2) Для размещения рыночного ордера нужно удалить с графика синюю линию. Красная линия удалится автоматически.

3) Когда ордер закроется по TP или SL, появятся снова красная и синяя линии.









Параметры:

K_Martin - Коэфф умножения очередного размера прибыли после убыточного ордера.

MinLoss - Возможный убыток в валюте депо

ProfitRatio - Отношение TP:SL

SLdefault - Относительный размер SL в пунктах по умолчанию.





Изменения в версии 1.1.0

Добавлена возможность работы эксперта на счетах с типом исполнения Market Execution.



Советы: