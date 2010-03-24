Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
JQS Terminator Line - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5287
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Запущенный на графике советник нарисует две линии: синяя будет соответствовать TP, красная SL.
Порядок работы с советником:
1) Oтредактировать положение SL будущего ордера передвигая красную линию. Cиняя линия, соответствующая TP будет перемещаться синхронно автоматически на расстоянии, заданным в параметрах.
2) Для размещения рыночного ордера нужно удалить с графика синюю линию. Красная линия удалится автоматически.
3) Когда ордер закроется по TP или SL, появятся снова красная и синяя линии.
Параметры:
K_Martin - Коэфф умножения очередного размера прибыли после убыточного ордера.
MinLoss - Возможный убыток в валюте депо
ProfitRatio - Отношение TP:SL
SLdefault - Относительный размер SL в пунктах по умолчанию.
Изменения в версии 1.1.0
Добавлена возможность работы эксперта на счетах с типом исполнения Market Execution.
Советы:
- Следите за значением Lot на графике, он не должен превысить MaxLot, иначе ордер не будет открыт (ограничение торгового счета а не советника)
Данный индикатор объединил в себе лучшие традиции осцилляторов и индикаторов слежения за трендомTSSExpert1
Эксперт для пункто-цифрового анализатора. Версия первая
Старая идея в новой форме =)profitunity_signals
Библиотека содержит сигналы по торговой системе Билла Вильямса Profitunity