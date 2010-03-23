Ставь лайки и следи за новостями
TSSExpert1 - эксперт для MetaTrader 4
Это первая версия эксперта для автоторговли с помощью программы TSS, она прилагается. Эксперт сырой, имеет только один фильтр, встречный сигнал, это RiskLevel. Если встречный сигнал больше задаваемого параметра, то позиция открыта не будет. Не учитывает тренд и время работы. В коде есть некоторые пояснения. Вот результат за февраль 09. Сейчас тестируется март, и далее весь год.
Для установки эксперта нужно скачать оба файла, установить tss, после запуска тестера нажать паузу, подождать пару секунд, сново включить и опять пауза, далее запускаем tss, указываем путь tester/files/EURUSD.dat жмем ОК, как только программа загрузится, отжимаем паузу и все.
Просторы для улучшения есть, если кто то заинтересуется милости просим.
