Индикаторы

CCFp - индикатор для MetaTrader 4

Victor Nikolaev
Просмотров:
9194
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Добавлен контроль загрузки истории.
При смене таймфрейма или первом запуске будет выскакивать окошко, сообщающее о текущей ситуации

При недостаточности истории по какому-либо инструменту или отсутствию инструмента выдастся соответсвующее собщение
Расчет полностью переделан. Занимает минимальное время.
Сделана синхронизация истории

Оригинал индикатора находится https://www.mql5.com/ru/articles/1472

