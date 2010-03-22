Смотри, как бесплатно скачать роботов
CCFp - индикатор для MetaTrader 4
- 9194
Добавлен контроль загрузки истории.
При смене таймфрейма или первом запуске будет выскакивать окошко, сообщающее о текущей ситуации
При недостаточности истории по какому-либо инструменту или отсутствию инструмента выдастся соответсвующее собщение
Расчет полностью переделан. Занимает минимальное время.
Сделана синхронизация истории
Оригинал индикатора находится https://www.mql5.com/ru/articles/1472
Мультивалютный индикатор
Индикатор анализирует 4 валютные пары, сравнивает их между собой и выдает текущее расхождение.Sum_Stochastic
Отображает сумму стохастиков первых шести ТФ. Есть возможность выборочного включения визуализации линий.
FiboAziat.mq4
Торговля после азиатской сессии.ZigZag+
Доработка индикатора ZigZag.