Добавлен контроль загрузки истории.

При смене таймфрейма или первом запуске будет выскакивать окошко, сообщающее о текущей ситуации



При недостаточности истории по какому-либо инструменту или отсутствию инструмента выдастся соответсвующее собщение

Расчет полностью переделан. Занимает минимальное время.

Сделана синхронизация истории



Оригинал индикатора находится https://www.mql5.com/ru/articles/1472



