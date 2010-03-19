Смотри, как бесплатно скачать роботов
Sum_Stochastic - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Отображает сумму стохастиков первых шести ТФ. Есть возможность выборочного
включения визуализации линий.
Здесь имеет значение только направление суммы в настоящий момент времени, поэтому установка ТФ не предусмотрена.
Картинка:
