Индикаторы

Sum_Stochastic - индикатор для MetaTrader 4

Sergey Guliaev
Просмотров:
4438
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Отображает сумму стохастиков первых шести ТФ. Есть возможность выборочного включения визуализации линий.
Здесь имеет значение только направление суммы в настоящий момент времени, поэтому установка ТФ не предусмотрена.

Картинка:


