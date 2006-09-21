CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

st+L+2stor-V1-1 - эксперт для MetaTrader 4

Collector
Просмотров:
6311
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

   

Советник st+L+2stor-V1-1 разработан на базе советника Starter. Советник настроен на работу на таймфрейме H4.








Stoch Stoch

Советник Stoch работает с отложенными ордерами SellLimit и BuyLimit.

NonLagMA v5 NonLagMA v5

Неопаздывающая средняя с оригинальным алгоритмом расчета и дополнительными опциями (цветность, фильтр).

Франк уд Франк уд

Советник Франк_уд все время в рынке в обе стороны.

SMC Autotrader Momentum SMC Autotrader Momentum

Советник SMC Autotrader Momentum для открытия позиции использует разницу цен закрытия Close: текущей и 20 баров назад.