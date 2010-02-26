Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Grid - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11433
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Выставляет сетку отложенных ордеров.
Настройки:
volume- Количество лотов.
price- Отступ от цены.
slippage- Максимально допустимое отклонение цены .
stoploss- Цена закрытия позиции при достижении уровня убыточности .
takeprofit- Цена закрытия позиции при достижении уровня прибыльности .
steps- Растояние между ордерами.
count_orders - Колличество ордеров.
A Tool: Peak Volume Counter
Отображает на графике цены скачки тиковых объемовСкрипт закрытия ордеров
При запуске скрипта появляется окно, в котором можно выбрать закрывать все ордера или только положительные. Также есть возможность ввести Magic номер, тогда будут закрываться только ордера помеченные Magic.
10 пунктов по EURUSD & GBPUSD (Продолжение)
Стратегия форекс “10 пунктов по EURUSD”.MACD Rounding
MACD округлённый, с целью уменьшения ложных сигналов.