Скрипты

Grid - скрипт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
11433
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Выставляет сетку отложенных ордеров.

Настройки:

volume- Количество лотов.

price- Отступ от цены.

slippage- Максимально допустимое отклонение цены .

stoploss- Цена закрытия позиции при достижении уровня убыточности .

takeprofit- Цена закрытия позиции при достижении уровня прибыльности .

steps- Растояние между ордерами.

count_orders - Колличество ордеров.

