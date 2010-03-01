Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
10 пунктов по EURUSD & GBPUSD (Продолжение) - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7285
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Однажды наткнулся на советник от RomanY, идея показалась интересной, для того чтобы проверить её, но прилагаемый советник очень недоработанный оказался, как я не пытался связаться с автором, отсылал все изменения педложенные мной, ответа так и не получил, поэтому здесь хочу выложить свои наработки для дальнейшего развития данной стратегии.
Суть стратегии форекс “10 пунктов по EURUSD” в следующем:
За основу стратегии берутся пробои максимума и минимума предыдущего торгового дня. Большинством трейдеров считается, что если пробит уровень максимума предыдущего дня, то цена пойдет вверх, и наоборот для минимума.
Change Log:
v1.1
- Сделал фиксированный лот, непонимаю зачем делать автоматическую подгонку, кто-то планирует поставить бота работать и не подходить к компу 3 года?
- Заменил фиксированное число знаков после запятой, на переменной, чтобы писать не 0.00050 pip, а 150 pip
- Cделал возможным использовать отличные от D1 периоды (но настоятельно не рекомендую, это скорее для тестов)
- Сделал проверку входных параметров, теперь при конфликте с правилами вашего ДЦ при старте советник скажет о проблемах и не будет выполняться.
- Добавил упращённый трайлинг (при включеном трайле не выключать советника). Трайл увеличивает где-то на 50% доходность стратегии по истории 2009 года.
v1.2
- Исправил ошибку, когда открывались ордера заного, после закрытия обоих ордеров того же периода.
- Сделал мильтивалютным, теперь не важно, на каком графике запущен советник, работает строго по входным параметрам. Доказало что 4 по 0.1 лучше чем 1 по 0.4, результат на дистанции тотже, но график более сглаженный, см картинку ниже.
- Зафиксировал период D1, теперь переключение периода никак не влияет, можно убедиться что другие периоды бессмысленны на версии 1.1.
v1.3
- Добавлен минимальный спред.
- Добавлен уровень безубытка.
- Сделал изменения в режиме тестирования, теперь не будут проверяться входные параметры дабы ускорить работу при тесте, так что будте бдительны к требованиям вашего ДЦ.
К сожалению тестировать мультивалютный советник очень сложно, так что выгладываю график за 2009 год. Тест по торговле на EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, лотами по 0.1, старт с 400 долларов.
К сожалению только 2009 год оказался прибыльным, из тех что я протестировал, так что полагаю, стратегия оказалась фальшивой, хотя возможно надо искать более идеальные входные параметры, но тесты ну очень долгие... оптимизацию наверное надо на неделю оставлять =))
В дальнейшем надо поразмышлять о следующем:
1. О GMT времени... У меня неделя начинается и заканчивается по локальному времени, а у вас? Ордера сейчас выставляются не по GMT, как автор не убеждал в обратном, но реально работает по локальному времени. Во вторых закрывать в последний день недели по локальному времени, так как иначе зависнет на выходные позиция, чего стратегия явно не одобряет =))
Жду ваших комментариев.
Выставляет сетку отложенных ордеров.A Tool: Peak Volume Counter
Отображает на графике цены скачки тиковых объемов
MACD округлённый, с целью уменьшения ложных сигналов.iMoningStar
Индикатор свечных комбинаций "Утрення звезда", "Вечерняя звезда".