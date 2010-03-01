Однажды наткнулся на советник от RomanY, идея показалась интересной, для того чтобы проверить её, но прилагаемый советник очень недоработанный оказался, как я не пытался связаться с автором, отсылал все изменения педложенные мной, ответа так и не получил, поэтому здесь хочу выложить свои наработки для дальнейшего развития данной стратегии.

Суть стратегии форекс “10 пунктов по EURUSD” в следующем:



За основу стратегии берутся пробои максимума и минимума предыдущего торгового дня. Большинством трейдеров считается, что если пробит уровень максимума предыдущего дня, то цена пойдет вверх, и наоборот для минимума.

Change Log:

v1.1

- Сделал фиксированный лот, непонимаю зачем делать автоматическую подгонку, кто-то планирует поставить бота работать и не подходить к компу 3 года?

- Заменил фиксированное число знаков после запятой, на переменной, чтобы писать не 0.00050 pip, а 150 pip

- Cделал возможным использовать отличные от D1 периоды (но настоятельно не рекомендую, это скорее для тестов)

- Сделал проверку входных параметров, теперь при конфликте с правилами вашего ДЦ при старте советник скажет о проблемах и не будет выполняться.

- Добавил упращённый трайлинг (при включеном трайле не выключать советника). Трайл увеличивает где-то на 50% доходность стратегии по истории 2009 года.

v1.2

- Исправил ошибку, когда открывались ордера заного, после закрытия обоих ордеров того же периода.

- Сделал мильтивалютным, теперь не важно, на каком графике запущен советник, работает строго по входным параметрам. Доказало что 4 по 0.1 лучше чем 1 по 0.4, результат на дистанции тотже, но график более сглаженный, см картинку ниже.

- Зафиксировал период D1, теперь переключение периода никак не влияет, можно убедиться что другие периоды бессмысленны на версии 1.1.

v1.3

- Добавлен минимальный спред.

- Добавлен уровень безубытка.

- Сделал изменения в режиме тестирования, теперь не будут проверяться входные параметры дабы ускорить работу при тесте, так что будте бдительны к требованиям вашего ДЦ.







К сожалению тестировать мультивалютный советник очень сложно, так что выгладываю график за 2009 год. Тест по торговле на EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, лотами по 0.1, старт с 400 долларов.



Результат за 2009 г.

К сожалению только 2009 год оказался прибыльным, из тех что я протестировал, так что полагаю, стратегия оказалась фальшивой, хотя возможно надо искать более идеальные входные параметры, но тесты ну очень долгие... оптимизацию наверное надо на неделю оставлять =))

В дальнейшем надо поразмышлять о следующем:

1. О GMT времени... У меня неделя начинается и заканчивается по локальному времени, а у вас? Ордера сейчас выставляются не по GMT, как автор не убеждал в обратном, но реально работает по локальному времени. Во вторых закрывать в последний день недели по локальному времени, так как иначе зависнет на выходные позиция, чего стратегия явно не одобряет =))





Жду ваших комментариев.

