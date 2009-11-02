Ставь лайки и следи за новостями
iK_trend индикатор-советник - индикатор для MetaTrader 4
- 14785
Автор:
Иван Кацко
Оригинальный индикатор тренда показывает направление тренда. Дает рекомендации на открытие и ЗАКРЫТИЕ позиций, а также уровень СтопЛосса.
Комментарий к показаниям индикатора.
На индикаторе: синие столбики ВВЕРХ - тренд восходящий, ВНИЗ - тренд нисходящий. Зеленая линия - рекомендация на открытие или закрытие позиций: ВВЕРХ - открываем BUY, ВНИЗ - открываем SELL. Переход зеленой линии на нулевой уровень - закрываем позицию. Красная линия (последние 4 бара) - рекомендуемый уровень СтопЛосса, в цифровом выражении это значение в левом верхнем углу первое значение. Для наглядности: при продаже СтопЛосс вверху (положительный), а при покупке - внизу (отрицательный). Хотя, конечно же ясно, что он всегда положительный, т.е. надо брать его значение без знака.
Принцип построения индикатора.
На указанной в исходных данных Истории индикатор ищет такое изменение скорости графика, при котором не будет выдаваться "ложных" рекомендаций на открытие позиций. Ложным считается случай, когда рекомендация на закрытие позиции действует всего 1 бар. Такая найденная скорость принимается за основу и любое изменение скорости более найденного значения считается началом тренда в соответствующую сторону. СтопЛосс устанавливается выше/ниже последнего экстремума плюс спред.
Исходные данные (задаваемые параметры).
PeriodMA=3 - период МА-шек
History=200 - изучаемая история
VerExtr=10 - последние бары для определения СтопЛосса
Для использования индикатора скопируйте его в папку "C:\Program Files\ -Терминал- \experts\indicators".
