Автор:

Иван Кацко

Оригинальный индикатор тренда показывает направление тренда. Дает рекомендации на открытие и ЗАКРЫТИЕ позиций, а также уровень СтопЛосса.

Комментарий к показаниям индикатора.

На индикаторе: синие столбики ВВЕРХ - тренд восходящий, ВНИЗ - тренд нисходящий. Зеленая линия - рекомендация на открытие или закрытие позиций: ВВЕРХ - открываем BUY, ВНИЗ - открываем SELL. Переход зеленой линии на нулевой уровень - закрываем позицию. Красная линия (последние 4 бара) - рекомендуемый уровень СтопЛосса, в цифровом выражении это значение в левом верхнем углу первое значение. Для наглядности: при продаже СтопЛосс вверху (положительный), а при покупке - внизу (отрицательный). Хотя, конечно же ясно, что он всегда положительный, т.е. надо брать его значение без знака.

Принцип построения индикатора.

На указанной в исходных данных Истории индикатор ищет такое изменение скорости графика, при котором не будет выдаваться "ложных" рекомендаций на открытие позиций. Ложным считается случай, когда рекомендация на закрытие позиции действует всего 1 бар. Такая найденная скорость принимается за основу и любое изменение скорости более найденного значения считается началом тренда в соответствующую сторону. СтопЛосс устанавливается выше/ниже последнего экстремума плюс спред.



Исходные данные (задаваемые параметры).

PeriodMA=3 - период МА-шек

History=200 - изучаемая история



VerExtr=10 - последние бары для определения СтопЛосса







Для использования индикатора скопируйте его в папку "C:\Program Files\ -Терминал- \experts\indicators".