Автор:

Vlad123

Эксперт работает на продолжение относительно резких движений. Для этого он соотносит движение в заданном более коротком промежутке с более длительным промежутком.

В сделке учитывается как цена, так и время ее жизни.





Вход на отскоке, выход при ТР (относительно малом) или после истечения времени жизни сделки. SL идет как защита от очень сильных колебаний, срабатывает относительно редко. ТР и SL зависят от волатильности в период входа в рынок.







В самом коде больше пояснений. Эксперт тестировался на EURUSD 15M период 2000-2008 год включительно. Время выхода между максимальными прибылями не превышает 7 мес.







Результаты:

График: