Move_v1_by_Vlad123 - эксперт для MetaTrader 4
- 5151
Автор:
Vlad123
Эксперт работает на продолжение относительно резких движений. Для этого он соотносит движение в заданном более коротком промежутке с более длительным промежутком.
В сделке учитывается как цена, так и время ее жизни.
Вход на отскоке, выход при ТР (относительно малом) или после истечения времени жизни сделки. SL идет как защита от очень сильных колебаний, срабатывает относительно редко. ТР и SL зависят от волатильности в период входа в рынок.
В самом коде больше пояснений. Эксперт тестировался на EURUSD 15M период 2000-2008 год включительно. Время выхода между максимальными прибылями не превышает 7 мес.
Результаты:
График:
