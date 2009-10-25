CodeBaseРазделы
Индикаторы

Bollinger Bands Oscillator with Noise Reduction - индикатор для MetaTrader 4

Осциллятор построен на основе полос Боллинджера и рассчитывается по формуле:

BandsOsc = 100 * (Price - Bottom of Band) / (Top of Band - Bottom of Band)

Т.е. цена позиционируется относительно верхней и нижней границ Bollinger Bands, и индикатор принимает вид симметричного осциллятора. В прошлой записи в базе я привел вариант полос Боллинджера, построенного на стандартной девиации с разным сглаживанием для ее фронта и затухания. В качестве основы применю его для расчета этого осциллятора, дополнив регулируемым порогом чувствительности, аналогично тому, как это было сделано мной для Стохастика.

В окне цен приведены уже знакомые полосы Боллинджера со сглаживанием затухания стандартной девиации EMA(55) и - это новое - с порогом для ст.дев. в 3 п.п. Далее в подокнах сам осциллятор и ст.девиация для наглядности. Зеленые линии во всех случаях - это не фильтрованные данные индикаторов, красные - сглаженные по затуханию ст.девиации. По формуле расчета осциллятора понятно, что его значение выше 100 означает заход цены за верхнюю границу полосы, ниже 0 - уход цены под нижнюю границу.


Обратите внимание, что введение фильтрации затухания, позволяет адаптировать сигналы к волатильности рынка. Но это нисколько не вносит задержку в работу индикатора, т.к. сглаживается только затухание импульса. Процесс адаптации наглядно виден по самой ст.девиации (нижнее подокно). Касания ст.девиации с сигнальной происходят только для значащих в контексте волатильности движениях, мелкие же отсекаются. (Если задать к затуханию сглаживание фронта (5, например), то это будут пересечения.) Кроме того, отсекаются все колебания ст. девиации ниже порога чувствительности, заданного здесь равным 3 пп.

Поля параметров индикатора следующие:

// входные параметры
   // Bollinger Bands
extern int BandsPeriod=20; // период ст.девиации
extern int BandsShift=0; // сдвиг индикатора
extern int OscPrice=0; // тип цены (станд. значения)
   // сигнальная
extern double FrontPeriod=1; // период сглаживания фронта; м.б. <1
extern double BackPeriod=55; // период сглаживания затухания; м.б. <1
   // порог
extern int Sens=0; // порог чувствительности в пп.

Поле OscPrice - это позиционируемая цена. Может быть любым стандартным типом цены. Тип отображается после имени индикатора заглавной буквой. (H - для High, T - для typical etc). Т.е. если вам нужно отследить пересечение верхней границы полосы High бара, то значение этого поля = 2. Для Low = 3 и т.д. Сами полосы всегда считаются по Close.

Естественно, если нет ни сглаживания фронта, ни затухания, то это будет осциллятор по стандартным полосам Боллинджера.

Буфер 0 - сырой осциллятор, построенный на стандартных полосах Боллинджера. Буфер 1 - осциллятор, построенных по полосам со сглаженной ст.девиации.

Кроме осциллятора (_BandsFBA_NR_Osc.mq4), прикреплены файлы: _StDevFBA_NR.mq4 - ст. девиация с раздельным сглаживанием фронта и затухания и шумодавом; _BandsFBA_NR.mq4 - полосы Боллинджера с аналогичными опциями.

