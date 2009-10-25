Авторство:

Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.

Exp - AutoSet StopLOSS & TakeProfit



Скрипт, позволяющий выставить уровни Стоплосса и Тейкпрофита а автоматическом режиме мгновенно.

Параметры скрипта:

Скрипт устанавливает TP и SL по выбору для ордеров";

0-не устанавливать стоп";

-1 =устанавливать минимальный стоп

SL=0;

TP=0;

Тип ордеров для которых следует установить стопы:";

0-установить все ордера";

1-установить все ордера Buy";

2-установить все ордера Sell";

3-установить все ордера BuyStop";

4-установить все ордера Sellstop";

ТипОрдера=0;

Сайт разработчика http://expforex.at.ua

