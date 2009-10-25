Ставь лайки и следи за новостями
Exp - AutoSet StopLOSS TakeProfit - эксперт для MetaTrader 4
Авторство:Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.
Exp - AutoSet StopLOSS & TakeProfit
Скрипт, позволяющий выставить уровни Стоплосса и Тейкпрофита а автоматическом режиме мгновенно.
Параметры скрипта:
Скрипт устанавливает TP и SL по выбору для ордеров";
0-не устанавливать стоп";
-1 =устанавливать минимальный стоп
SL=0;
TP=0;
Тип ордеров для которых следует установить стопы:";
0-установить все ордера";
1-установить все ордера Buy";
2-установить все ордера Sell";
3-установить все ордера BuyStop";
4-установить все ордера Sellstop";
ТипОрдера=0;
>
Сайт разработчика http://expforex.at.ua
