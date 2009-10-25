CodeBaseРазделы
Советники

Exp - AutoSet StopLOSS TakeProfit - эксперт для MetaTrader 4

Vladislav Andruschenko
Просмотров:
6187
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Авторство:

Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.

Exp - AutoSet StopLOSS & TakeProfit


Скрипт, позволяющий выставить уровни Стоплосса и Тейкпрофита а автоматическом режиме мгновенно.

Параметры скрипта:

Скрипт устанавливает TP и SL по выбору для ордеров";
0-не устанавливать стоп";
-1 =устанавливать минимальный стоп
SL=0;
TP=0;

Тип ордеров для которых следует установить стопы:";
0-установить все ордера";
1-установить все ордера Buy";
2-установить все ордера Sell";
3-установить все ордера BuyStop";
4-установить все ордера Sellstop";

ТипОрдера=0;

>


Сайт разработчика http://expforex.at.ua

