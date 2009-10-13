CodeBaseРазделы
Индикаторы

to_ind_Adjustable_Trading_Bands - индикатор для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
7178
(3)
Авторегулируемый ценовой канал. Определяется минимум и максимум цены, полученные значения корректируются по значению индикатора ATR (нижнее значение сдвигается вверх, верхнее - вниз), в полученных данных ищется свой максимум и минимум и отображается на графике.

Перемиан с метастока:

{Upper Band}
Prd1a:=Input("ATR Period",5,20,5);
Prd2a:=Input("Period for Highest High Value",5,20,10);
(HHV(LLV(L,Prd1a)+ATR(Prd1a),Prd2a));

{Lower Band}
Prd2b:=Input("Period for Lowest Low Value",5,20,10);
(LLV(HHV(H,Prd1a)-ATR(Prd1a),Prd2b));

Источник формулы - http://trader.online.pl, http://www.guppytraders.com.

Параметры:

ATRPeriod - Период определения максимума/минимума цены
ATRFactor - Коэфициент уровня коррекции максимума/минимума цены значением ATR
ATRHLPeriod - Период ATR корректирующего значения максимума/минимума цены
HLPeriod - Период определения максимума/минимума данных откорректированных по ATR

ZH_StandardFunctionsTfYR1.lib ZH_StandardFunctionsTfYR1.lib

Набор стандартных функций для ТФ YR1.

to_ind_Acceleration_Bands to_ind_Acceleration_Bands

Индикатор Acceleration Bands (подобный полосам Боллинджера)

Обзор рынка Обзор рынка

Позволяет в одном экране видеть одновременно движение до 16 инструментов по 4 тайм-фреймам.

NettoTrading NettoTrading

Скрипт, позволяющий торговать на MetaTrader4, как на неттинговой платформе. Имеет некоторые преимущества перед MetaTrader5...