Авторегулируемый ценовой канал. Определяется минимум и максимум цены, полученные значения корректируются по значению индикатора ATR (нижнее значение сдвигается вверх, верхнее - вниз), в полученных данных ищется свой максимум и минимум и отображается на графике.

Перемиан с метастока:

{Upper Band} Prd1a:=Input("ATR Period",5,20,5); Prd2a:=Input("Period for Highest High Value",5,20,10); (HHV(LLV(L,Prd1a)+ATR(Prd1a),Prd2a)); {Lower Band} Prd2b:=Input("Period for Lowest Low Value",5,20,10); (LLV(HHV(H,Prd1a)-ATR(Prd1a),Prd2b));

Источник формулы - http://trader.online.pl, http://www.guppytraders.com.

Параметры:

ATRPeriod - Период определения максимума/минимума цены

ATRFactor - Коэфициент уровня коррекции максимума/минимума цены значением ATR

ATRHLPeriod - Период ATR корректирующего значения максимума/минимума цены

HLPeriod - Период определения максимума/минимума данных откорректированных по ATR