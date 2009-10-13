Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
to_ind_Adjustable_Trading_Bands - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7178
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Авторегулируемый ценовой канал. Определяется минимум и максимум цены, полученные значения корректируются по значению индикатора ATR (нижнее значение сдвигается вверх, верхнее - вниз), в полученных данных ищется свой максимум и минимум и отображается на графике.
Перемиан с метастока:
{Upper Band} Prd1a:=Input("ATR Period",5,20,5); Prd2a:=Input("Period for Highest High Value",5,20,10); (HHV(LLV(L,Prd1a)+ATR(Prd1a),Prd2a)); {Lower Band} Prd2b:=Input("Period for Lowest Low Value",5,20,10); (LLV(HHV(H,Prd1a)-ATR(Prd1a),Prd2b));
Источник формулы - http://trader.online.pl, http://www.guppytraders.com.
Параметры:
ATRPeriod - Период определения максимума/минимума цены
ATRFactor - Коэфициент уровня коррекции максимума/минимума цены значением ATR
ATRHLPeriod - Период ATR корректирующего значения максимума/минимума цены
HLPeriod - Период определения максимума/минимума данных откорректированных по ATR
Набор стандартных функций для ТФ YR1.to_ind_Acceleration_Bands
Индикатор Acceleration Bands (подобный полосам Боллинджера)
Позволяет в одном экране видеть одновременно движение до 16 инструментов по 4 тайм-фреймам.NettoTrading
Скрипт, позволяющий торговать на MetaTrader4, как на неттинговой платформе. Имеет некоторые преимущества перед MetaTrader5...