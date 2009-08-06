Смотри, как бесплатно скачать роботов
FiboPivot - эксперт для MetaTrader 4
Подробно о приницпе работы стратегии можно прочесть в статье Два пути
Советник использует таймфрейм D1, но тестировать и работать можно на любом другом. Наиболее устойчиво работает на паре USDJPY:
хотя лучшие результаты на EURUSD:
Торговля ведется при помощи отложенных ордеров.
