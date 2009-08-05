Ставь лайки и следи за новостями
Cluster indicator - Complex-pair with divergence alert - индикатор для MetaTrader 4
- 14549
Author:
The indicator show the divergence between price and the indicator complex-pair. it works best on timeframe M30 and upper.
The original complex-pair indicator is made by Simeon Semenych on https://www.mql5.com/en/articles/1472.
Description:
How to use it? please refer to the nice artical by Simeon Semenych on https://www.mql5.com/en/articles/1472.
This updated version added:
- Show and alert the divergence between the price and the complex-pair indicator
- Add a MA (period 2) signal line on the complex-pair line.
Image:
Recommendations:
This inidcator calculated only the MA of the current pair, it does not takes all other pairs into calculation. it best to be used on M30 and larger timeframe.
