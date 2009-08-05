CodeBaseРазделы
Индикаторы

Cluster indicator - Complex-pair with divergence alert - индикатор для MetaTrader 4

finimej
Просмотров:
14549
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Author:

The indicator show the divergence between price and the indicator complex-pair. it works best on timeframe M30 and upper.

The original complex-pair indicator is made by Simeon Semenych on https://www.mql5.com/en/articles/1472.

Description:

How to use it? please refer to the nice artical by Simeon Semenych on https://www.mql5.com/en/articles/1472.

This updated version added:

  1. Show and alert the divergence between the price and the complex-pair indicator
  2. Add a MA (period 2) signal line on the complex-pair line.

Image:

Complex-pair with divergence alert

Recommendations:

This inidcator calculated only the MA of the current pair, it does not takes all other pairs into calculation. it best to be used on M30 and larger timeframe.

