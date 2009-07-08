Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OHLC разных ТФ - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7589
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Рисует линии OHLC прошлого дня, недели и месяца на текущем периоде, разными цветами и стилями, пишет на каждой линии цену и название линии.
Настройки:
- поставить 4 и 5 знаков на выбор под ДЦ;
- выбрать какие ТФ отображать на графике.
Названия линий и цвета:
- Свеча-месяц - красные линии, название MNO(C,H,L);
- Свеча-неделя - оранжевые линии, название WO(C,H,L);
- Свеча-день - зеленые линии, название DO(C,H,L).
P.S. Для отрисовки названия и цен нужно в свойствах графика поставить галку - "Показывать описания объектов" !
Стили:
- Сплошная тонкая - цена открытия свечи;
- Сплошная толстая - цена закрытия свечи;
- Пунктирные линии - Hight и Low свечи.
impuls.mq4
Индикатор-гистограмма по импульсной системе Алекса Элдера.Spectr
Spectr
VisualOpenOrderWithMM
Cкрипт устанавливает Stop Loss в соответствии с заданной величиной риска.Fractal Levels
индикатор фрактальных уровней