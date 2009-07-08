Рисует линии OHLC прошлого дня, недели и месяца на текущем периоде, разными цветами и стилями, пишет на каждой линии цену и название линии.

Настройки:

поставить 4 и 5 знаков на выбор под ДЦ;

выбрать какие ТФ отображать на графике.

Названия линий и цвета:



Свеча-месяц - красные линии, название MNO(C,H,L);

Свеча-неделя - оранжевые линии, название WO(C,H,L);

Свеча-день - зеленые линии, название DO(C,H,L).

P.S. Для отрисовки названия и цен нужно в свойствах графика поставить галку - "Показывать описания объектов" !



Стили:



Сплошная тонкая - цена открытия свечи;

Сплошная толстая - цена закрытия свечи;

Пунктирные линии - Hight и Low свечи.



