Индикаторы

OHLC разных ТФ - индикатор для MetaTrader 4

ALex
Просмотров:
7589
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Рисует линии OHLC прошлого дня, недели и месяца на текущем периоде, разными цветами и стилями, пишет на каждой линии цену и название линии.

Настройки:

  • поставить 4 и 5 знаков на выбор под ДЦ;
  • выбрать какие ТФ отображать на графике.

Названия линий и цвета:

  • Свеча-месяц - красные линии, название MNO(C,H,L);
  • Свеча-неделя - оранжевые линии, название WO(C,H,L);
  • Свеча-день - зеленые линии, название DO(C,H,L).

P.S. Для отрисовки названия и цен нужно в свойствах графика поставить галку - "Показывать описания объектов" !

Стили:

  • Сплошная тонкая - цена открытия свечи;
  • Сплошная толстая - цена закрытия свечи;
  • Пунктирные линии - Hight и Low свечи.


