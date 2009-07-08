Индикатор по А. Элдеру - импульсная система, см. лит-ру "Трейдинг с доктором Элдером". Не система игры,зеленая - бай, красная - селл, но система цензуры, подробнее у автора, см. также "видеосеминар с доктором Элдером".

Индикатор рисует три вида линий гистограммы:

Красная - запрет игры на повышение, с возможностью фиксации прибыли.

Зеленая - запрет игры на понижение, с возможностью фиксации прибыли.

Серая - снятие запрета.





Показания данной гистограммы построены на основе значений двух индикаторов - сс и макда. СС представляет собой инерцию, макд - силу ценового движения. Если они направлены в одну сторону, то бар гистограммы либо зеленый - если они растут, либо красный - если они убывают, иначе бар гистограммы - серый.В коде строки закоментированы. Использование в обязательном порядке совместно с другими индикаторами.

Преимущества: ловит в самом начале любой значимый тренд, но при этом необходима фильтрация с помощью др. индикаторов.



Во флэте - льет(при быстрых переходах с зеленого на красное с красное на зеленое - при 1-ом,2-х барах либо красного либо зеленого) - при желании потестите, посмотрите. Есть довольно успешные участки.