Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
impuls.mq4 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7197
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор по А. Элдеру - импульсная система, см. лит-ру "Трейдинг с доктором Элдером". Не система игры,зеленая - бай, красная - селл, но система цензуры, подробнее у автора, см. также "видеосеминар с доктором Элдером".
Индикатор рисует три вида линий гистограммы:
- Красная - запрет игры на повышение, с возможностью фиксации прибыли.
- Зеленая - запрет игры на понижение, с возможностью фиксации прибыли.
- Серая - снятие запрета.
Показания данной гистограммы построены на основе значений двух индикаторов - сс и макда. СС представляет собой инерцию, макд - силу ценового движения. Если они направлены в одну сторону, то бар гистограммы либо зеленый - если они растут, либо красный - если они убывают, иначе бар гистограммы - серый.В коде строки закоментированы. Использование в обязательном порядке совместно с другими индикаторами.
Преимущества: ловит в самом начале любой значимый тренд, но при этом необходима фильтрация с помощью др. индикаторов.
Во флэте - льет(при быстрых переходах с зеленого на красное с красное на зеленое - при 1-ом,2-х барах либо красного либо зеленого) - при желании потестите, посмотрите. Есть довольно успешные участки.
SpectrSpectrometr_Separate
Spectrometr_Separate
Рисует линии OHLC прошлых дней, недель и месяцев на текущем периоде, разными цветами и стилями.VisualOpenOrderWithMM
Cкрипт устанавливает Stop Loss в соответствии с заданной величиной риска.