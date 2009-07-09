CodeBaseРазделы
Fractal Levels - индикатор для MetaTrader 4

GameOver
Просмотров:
11438
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
алгоритм состоит в следующем:
на заданном промежутке ищем уровни фрактальных экстремумов и выделяем области наиболее плотного скопления уровней.
область погрешности определяется как часть от средней высоты бара на данном промежутке.

возможно также выделять Только уровни поддержки (впадины) или Только уровни сопротивления (вершины).

параметры фракталов : количество баров фрактала (2 - это пятибарный), тип фрактала (при строгом определении
вершины например 5барного фрактала - 2й и 4й меньше 3го, 1й меньше 2го,5й меньше 4го.
при нестрогом определении бары могут быть равны своим соседям, главное чтобы 1,2,4,5 был и меньше или равны 3му)


