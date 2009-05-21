CodeBaseРазделы
Экстраполятор средней на основе sinc вейвлетов - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

gpwr

Одним из простейших вейвлетом является функция sinc(x) = sin(pi*x) / (pi*x) . Чтобы контролировать её затухание, я добавил дополнительный множитель: wave(x,Q) = sinc(x)*(1 + Q*x^2) / (1 + x^2) . Приложенный индикатор подгоняет вейвлеты wave(x,Q) под ряд цен путём последовательного деления первоначального отрезка времени на 2. Точность предсказаний довольно низкая. Но, может кто-то решит развить идею.

Входные параметры:

LastBar - номер последнего бара в истории

PastBars - количество баров в истории. Должно быть 2^pwr

FutBars - количество предсказываемых будущих баров

trun - количество высокочастотных вейвлетов, которое должно быть отброшено

Q - фактор затухания вейвлета. Q = 1 воспроизводит sinc. Чем больше Q, тем больше колебания.

