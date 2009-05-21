Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Экстраполятор средней на основе sinc вейвлетов - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7270
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
gpwr
Одним из простейших вейвлетом является функция sinc(x) = sin(pi*x) / (pi*x) . Чтобы контролировать её затухание, я добавил дополнительный множитель: wave(x,Q) = sinc(x)*(1 + Q*x^2) / (1 + x^2) . Приложенный индикатор подгоняет вейвлеты wave(x,Q) под ряд цен путём последовательного деления первоначального отрезка времени на 2. Точность предсказаний довольно низкая. Но, может кто-то решит развить идею.
Входные параметры:
LastBar - номер последнего бара в истории
PastBars - количество баров в истории. Должно быть 2^pwr
FutBars - количество предсказываемых будущих баров
trun - количество высокочастотных вейвлетов, которое должно быть отброшено
Q - фактор затухания вейвлета. Q = 1 воспроизводит sinc. Чем больше Q, тем больше колебания.
Открывает сделки в зависимости от скорости изменения ценыTST
Без индикаторный советник.
Переделанный Day_Traiding. На тестере за 2009 работает отлично. Тайфрейм D1. Используемые графики: AO, ADX и Stochastic.+ind_MA_RSI_MACD_v.7
Стрелочный индикатор