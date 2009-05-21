Смотри, как бесплатно скачать роботов
Price Impuls - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10093
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Обсуждение идеи здесь же на форуме https://www.mql5.com/ru/forum/117369
Strategy Tester Report
PriceImpuls_01
EGlobal-Demo (Build 223)
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|5 Минут (M5) 2008.01.02 10:00 - 2009.05.18 23:55 (2008.01.01 - 2009.05.19)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|step=10; w=0.7; tp=160; sl=145; MagicNumber=943; lot=0.1; slipage=2; pause=0;
|Баров в истории
|101656
|Смоделировано тиков
|5667825
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|175
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|8115.87
|Общая прибыль
|21666.44
|Общий убыток
|-13550.56
|Прибыльность
|1.60
|Матожидание выигрыша
|35.29
|Абсолютная просадка
|353.52
|Максимальная просадка
|1046.14 (8.69%)
|Относительная просадка
|8.69% (1046.14)
|Всего сделок
|230
|Короткие позиции (% выигравших)
|116 (60.34%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|114 (57.89%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|136 (59.13%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|94 (40.87%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|160.00
|убыточная сделка
|-149.34
|Средняя
|прибыльная сделка
|159.31
|убыточная сделка
|-144.15
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|10 (1591.21)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|5 (-729.53)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|1591.21 (10)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-729.53 (5)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
