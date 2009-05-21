CodeBaseРазделы
Price Impuls - эксперт для MetaTrader 4

Обсуждение идеи здесь же на форуме https://www.mql5.com/ru/forum/117369


Strategy Tester Report
PriceImpuls_01
EGlobal-Demo (Build 223)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 2008.01.02 10:00 - 2009.05.18 23:55 (2008.01.01 - 2009.05.19)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметрыstep=10; w=0.7; tp=160; sl=145; MagicNumber=943; lot=0.1; slipage=2; pause=0;

Баров в истории101656Смоделировано тиков5667825Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков175




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль8115.87Общая прибыль21666.44Общий убыток-13550.56
Прибыльность1.60Матожидание выигрыша35.29

Абсолютная просадка353.52Максимальная просадка1046.14 (8.69%)Относительная просадка8.69% (1046.14)

Всего сделок230Короткие позиции (% выигравших)116 (60.34%)Длинные позиции (% выигравших)114 (57.89%)

Прибыльные сделки (% от всех)136 (59.13%)Убыточные сделки (% от всех)94 (40.87%)
Самая большаяприбыльная сделка160.00убыточная сделка-149.34
Средняяприбыльная сделка159.31убыточная сделка-144.15
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)10 (1591.21)непрерывных проигрышей (убыток)5 (-729.53)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1591.21 (10)непрерывный убыток (число проигрышей)-729.53 (5)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2


Без индикаторный советник.

MultiHedg_1 MultiHedg_1

Multi-валютный советник в заданное пользователем время, открывает рыночную позицию, на выбор Buy или Sell . Так же, можно задать закрытие позиций в определённое время, выбрать валюты, выбрать процент прибыли и убытка для закрытия всех позиций.

Экстраполятор средней на основе sinc вейвлетов Экстраполятор средней на основе sinc вейвлетов

К ряду цен подгоняются sinc вейвлеты, который затем экстраполируются в будущее на заданное количество баров

Day_Traiding_PAMXA Day_Traiding_PAMXA

Переделанный Day_Traiding. На тестере за 2009 работает отлично. Тайфрейм D1. Используемые графики: AO, ADX и Stochastic.