Graal for tester - эксперт для MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov
В этой системе решена проблема сбора исторических данных, для самообучения советника на истории по наиболее удачным для входа паттернам по показаниям различных индикаторов. В данной реализации советник использует пачку мувингов. хотя можно подставить любой другой индикатор (набор индикаторов).

По результатам оптимизации советник создает файл с наиболее удачными для входа с данными параметрами ТП и СЛ на тестируемой истории. Советник прост как две копейки : оптимизируемых параметра всего три - ТП, СЛ и количество проходов. Метод оптимизации : ставите понравившиеся вам ТП и СЛ, и оптимизируете только количество проходов (в большинстве случаев 20 достаточно).

После окончания оптимизации прогоняете его в тестере - получите море удовольствие ( чистый шестой пункт). Советник не раз светился на форуме. и побивал все граали представляемые там в постах типа " а это вы видели" . Но это игрушка для тестера в чистом виде и собиратель исторических данных. Приятного просмотра :)

