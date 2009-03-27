Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Агрессивность (Часть II) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5824
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Многим, наверно, приходилось сталкиваться с вопросом какие границы StopLoss и TakeProffit выставить при открытии позиции. Я, исследуя эту тему, хочу предложить следующий индикатор на обсуждение. Индикатор заглядывает на заданное количество дней назад и "смотрит", какая (в среднем) свеча стояла в том месте, где находится график на данный момент. Синими полосками отмечены всевозможные (средние) восходящей свечи. Красным - нисходящие. Имеется возможность немного опередить график и показать, что там возможно будет через 3-5 свечей.
Индикатор показывает, сколько пунктов в среднем цена ходила вверх или вниз за одну свечу.
Параметры:
nDays - количество дней, на которых будут рассчитаны средние значения бычьих и медвежьих свечей.
Future - на сколько свечей вперёд показывать информацию
100% готовый для внедрения торговой стратегии шаблон торгового роботаGraal for tester
Советник самообучающийся на истории, в тестере ему равных нет.