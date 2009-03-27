CodeBaseРазделы
Индикаторы

Агрессивность (Часть II) - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Trofimov
Многим, наверно, приходилось сталкиваться с вопросом какие границы StopLoss и TakeProffit выставить при открытии позиции. Я, исследуя эту тему, хочу предложить следующий индикатор на обсуждение. Индикатор заглядывает на заданное количество дней назад и "смотрит", какая (в среднем) свеча стояла в том месте, где находится график на данный момент. Синими полосками отмечены всевозможные (средние) восходящей свечи. Красным - нисходящие. Имеется возможность немного опередить график и показать, что там возможно будет через 3-5 свечей.

Индикатор показывает, сколько пунктов в среднем цена ходила вверх или вниз за одну свечу.

Параметры:

nDays - количество дней, на которых будут рассчитаны средние значения бычьих и медвежьих свечей.

Future - на сколько свечей вперёд показывать информацию

