Strategy Xpert - эксперт для MetaTrader 4
- 3948
Советник предназначен для поиска и проверки стратегий.
Полное условие открытия состоит из трех составных условий (связанный операцией OR), которые в свою очередь состоят из атомарных, (связанных операцией AND)
Условие закрытия также состоит из трех составных условий по тому же принципу.
Есть возможность сохранять стратегию в файл (во внутреннем формате, который поддерживается советником)
из запускать стратегию, загруженную из файла (предварительно сохраненного советником)
На данный момент в нем 14 атомарных сигналов.
Текущая версия --- 0.5.2.
TODO:
-- Подправить комменты для сигналов
-- Вынести в extern комментарий для ордеров
-- Разделить советник на модули
-- добавить readme
-- Добавить генерацию советников (возможно)
Одна из:
SXPack.zip -- сет-файл с начальными настройками.
