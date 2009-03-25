CodeBaseРазделы
Strategy Xpert - эксперт для MetaTrader 4

TheXpert
3948
(4)
Советник предназначен для поиска и проверки стратегий.

Обсуждение тут


Полное условие открытия состоит из трех составных условий (связанный операцией OR), которые в свою очередь состоят из атомарных, (связанных операцией AND)

Условие закрытия также состоит из трех составных условий по тому же принципу.


Есть возможность сохранять стратегию в файл (во внутреннем формате, который поддерживается советником)

из запускать стратегию, загруженную из файла (предварительно сохраненного советником)


На данный момент в нем 14 атомарных сигналов.


Текущая версия --- 0.5.2.


TODO:

-- Подправить комменты для сигналов

-- Вынести в extern комментарий для ордеров

-- Разделить советник на модули

-- добавить readme

-- Добавить генерацию советников (возможно)

Одна из:

SXPack.zip -- сет-файл с начальными настройками.


