Дивергенция на стандартном MACD с Alert'ом и выбором языка. - индикатор для MetaTrader 4
- 18030
Опубликован:
Обновлен:
Присутствие на графике MACD не обязательно.
Однако, если будет установлен стандартный MACD, то линии дивергенции будут рисоваться и на графике и на индикаторе,
и индикатор будет использовать настройки MACD.
Сплошной линией рисуется классическая, пунктирной линией обратная дивергенция.
Можно изменить цвет линий (переменные ColorBull и ColorBear), а также установить режим вывода сообщения,
при возникновении дивергенции и изменить язык сообщения на английский.
