Присутствие на графике MACD не обязательно.

Однако, если будет установлен стандартный MACD, то линии дивергенции будут рисоваться и на графике и на индикаторе,

и индикатор будет использовать настройки MACD.

Сплошной линией рисуется классическая, пунктирной линией обратная дивергенция.

Можно изменить цвет линий (переменные ColorBull и ColorBear), а также установить режим вывода сообщения,

при возникновении дивергенции и изменить язык сообщения на английский.