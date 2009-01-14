Настройки:

start - дата начала расчёта индикатора

period - период прогнозируемого RSI

pr_period - размер кластера в барах

progn - количество баров для прогноза

err - порог ошибки для кластера, при которой кластер берётся в расчёт (от 0 до 100)

glubina - глубина поиска подходящих кластеров (0-берём весь массив)

exp - режим усреднения прогноза по найденным кластерам (0-простое среднее, 1 - линейно-взвешенное среднее)



Идея была проста: на истории берём показания RSI за pr_period баров и смотрим показания индикатора через progn баров т.е. получаем набор значений индикатора и как-бы значение, к чему этот набор привёл, записываем всё в массив. В настоящее время мы пробираемся по массиву на заданную glubina и смотрим, были ли похожие ситуации (удовлетворяющие ошибке err) в прошлом и к чему они привели, полученные результаты усредняем методом exp и всё, прогноз рассчитан.



