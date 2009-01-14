Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI prognoz - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6864
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Настройки:
start - дата начала расчёта индикатора
period - период прогнозируемого RSI
pr_period - размер кластера в барах
progn - количество баров для прогноза
err - порог ошибки для кластера, при которой кластер берётся в расчёт (от 0 до 100)
glubina - глубина поиска подходящих кластеров (0-берём весь массив)
exp - режим усреднения прогноза по найденным кластерам (0-простое среднее, 1 - линейно-взвешенное среднее)
Идея была проста: на истории берём показания RSI за pr_period баров и смотрим показания индикатора через progn баров т.е. получаем набор значений индикатора и как-бы значение, к чему этот набор привёл, записываем всё в массив. В настоящее время мы пробираемся по массиву на заданную glubina и смотрим, были ли похожие ситуации (удовлетворяющие ошибке err) в прошлом и к чему они привели, полученные результаты усредняем методом exp и всё, прогноз рассчитан.
Визуальные и звуковые предупреждения при появлении разворотных или продолжаяющихся свечных моделей.ds_HDiv_OsMA_01 - Еще один любительский индикатор по скрытой дивергенции OsMA
Еще один любительский индикатор по скрытой дивергенции OsMA
Советник RabbitM2 использует комбинацию MA для определения тренда, WPR с CCI для срабатывания и полосы Dochian для выхода.Rabbit3 £100 обновлен. Начните с нуля и получите всё
Rabbit 2 обновлен корректной настройкой!