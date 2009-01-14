CodeBaseРазделы
RSI prognoz - индикатор для MetaTrader 4

Евгений | Russian English
Опубликован:
Обновлен:
Настройки:

start - дата начала расчёта индикатора
period - период прогнозируемого RSI
pr_period - размер кластера в барах
progn - количество баров для прогноза
err - порог ошибки для кластера, при которой кластер берётся в расчёт (от 0 до 100)
glubina - глубина поиска подходящих кластеров (0-берём весь массив)
exp - режим усреднения прогноза по найденным кластерам (0-простое среднее, 1 - линейно-взвешенное среднее)

Идея была проста: на истории берём показания RSI за pr_period баров и смотрим показания индикатора через progn баров т.е. получаем набор значений индикатора и как-бы значение, к чему этот набор привёл, записываем всё в массив. В настоящее время мы пробираемся по массиву на заданную glubina и смотрим, были ли похожие ситуации (удовлетворяющие ошибке err) в прошлом и к чему они привели, полученные результаты усредняем методом exp и всё, прогноз рассчитан.


Candle Patterns Candle Patterns

Визуальные и звуковые предупреждения при появлении разворотных или продолжаяющихся свечных моделей.

ds_HDiv_OsMA_01 - Еще один любительский индикатор по скрытой дивергенции OsMA ds_HDiv_OsMA_01 - Еще один любительский индикатор по скрытой дивергенции OsMA

Еще один любительский индикатор по скрытой дивергенции OsMA

RabbitM2 RabbitM2

Советник RabbitM2 использует комбинацию MA для определения тренда, WPR с CCI для срабатывания и полосы Dochian для выхода.

Rabbit3 £100 обновлен. Начните с нуля и получите всё Rabbit3 £100 обновлен. Начните с нуля и получите всё

Rabbit 2 обновлен корректной настройкой!