Индикаторы

i_Sadukey_V1 - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
15134
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Альтернатива Moving Average. На разных торговых инструментах требуется разное значение period. Подбирается опытным путем от 0 до 4-х. Ступенчатое отображение индикатора является оптимальным. 

