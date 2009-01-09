i_Sadukey_V1

Функции для обработки ордеров спотовых валютных пар, Spot Gold и Spot Silver с обработкой ошибок. Усилена OrderProcess(). Добавлены новые функции Lots, OrderCloseByRetracement, OrderModifyTS и OrderSendI. Версия два используется для запуска советников.

Дивергенция на стандартном Stochastic с Alert'ом и выбором языка.