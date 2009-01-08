Простейший советник (даже скорее заготовка с идеей), который открывает одновременно две позиции в разные стороны, при условии что стоп-лосс убыточной срабатывает на 5 пунктов раньше, чем тейк-профит прибыльной. Все необходимые параметры оптимизируются.

Результаты тестирования:









Doubler



