Doubler - эксперт для MetaTrader 4
5576

Простейший советник (даже скорее заготовка с идеей), который открывает одновременно две позиции в разные стороны, при условии что стоп-лосс убыточной срабатывает на 5 пунктов раньше, чем тейк-профит прибыльной. Все необходимые параметры оптимизируются.
Результаты тестирования:
Strategy Tester Report
Doubler
|Символ
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Период
|1 Минута (M1) 2008.10.28 13:25 - 2009.01.07 19:12 (2008.01.30 - 2009.12.30)
|Модель
|По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
|Параметры
|StopLoss=87; TakeProfit=133; lots=0.1; Ext1=5; Ext2=14; AutoLotChanging=false;
|Баров в истории
|65643
|Смоделировано тиков
|129935
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|100000.00
|Чистая прибыль
|1014.70
|Общая прибыль
|20956.27
|Общий убыток
|-19941.56
|Прибыльность
|1.05
|Матожидание выигрыша
|3.04
|Абсолютная просадка
|921.43
|Максимальная просадка
|1230.43 (1.23%)
|Относительная просадка
|1.23% (1230.43)
|Всего сделок
|334
|Короткие позиции (% выигравших)
|167 (37.72%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|167 (44.31%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|137 (41.02%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|197 (58.98%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|216.00
|убыточная сделка
|-150.12
|Средняя
|прибыльная сделка
|152.97
|убыточная сделка
|-101.23
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|3 (479.32)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|7 (-668.63)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|479.32 (3)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-668.63 (7)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|1
|непрерывный проигрыш
|2
