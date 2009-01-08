CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Doubler - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English
Просмотров:
5576
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простейший советник (даже скорее заготовка с идеей), который открывает одновременно две позиции в разные стороны, при условии что стоп-лосс убыточной срабатывает на 5 пунктов раньше, чем тейк-профит прибыльной. Все необходимые параметры оптимизируются.

Результаты тестирования:



Strategy Tester Report
Doubler


СимволEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Период1 Минута (M1) 2008.10.28 13:25 - 2009.01.07 19:12 (2008.01.30 - 2009.12.30)
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
ПараметрыStopLoss=87; TakeProfit=133; lots=0.1; Ext1=5; Ext2=14; AutoLotChanging=false;

Баров в истории65643Смоделировано тиков129935Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит100000.00



Чистая прибыль1014.70Общая прибыль20956.27Общий убыток-19941.56
Прибыльность1.05Матожидание выигрыша3.04

Абсолютная просадка921.43Максимальная просадка1230.43 (1.23%)Относительная просадка1.23% (1230.43)

Всего сделок334Короткие позиции (% выигравших)167 (37.72%)Длинные позиции (% выигравших)167 (44.31%)

Прибыльные сделки (% от всех)137 (41.02%)Убыточные сделки (% от всех)197 (58.98%)
Самая большаяприбыльная сделка216.00убыточная сделка-150.12
Средняяприбыльная сделка152.97убыточная сделка-101.23
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)3 (479.32)непрерывных проигрышей (убыток)7 (-668.63)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)479.32 (3)непрерывный убыток (число проигрышей)-668.63 (7)
Среднийнепрерывный выигрыш1непрерывный проигрыш2
StohColored, StohDivergence StohColored, StohDivergence

Дивергенции Стохастика, продолжение темы дивергенций.

Индикатор пиковых значений цен. Индикатор пиковых значений цен.

Индикатор пиковых значений цен.

Future___ Future___

Можно склеить с любым индикатором и получить советник

BO BO

Осциллятор