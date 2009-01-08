Попытка создать сеть подтолкнула меня на это дело.

На участке истории мы берем N+M баров. Среди N баров мы записываем сигналы с индикаторов, а среди M - результат.

В результате получаем файл, который называется [последовательность сигналов индикатора с N баров].csv.

В файле результаты дальнейшей истории.

В небольшой блок мы записываем, например:

int history [ 1000 ]; for ( int i=analiz_bars+poisk_fractals;i>poisk_fractals;i--) { history [i] = NormalizeDouble ((tocnost* iMACD ( NULL , 0 ,Per_MACD/ 4 ,Per_MACD, 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN , i)/( 100 * Point )), 0 ); }

string posledovatelnost = shethik + "_" ; for (i=analiz_bars+poisk_fractals;i>poisk_fractals;i--) { posledovatelnost =posledovatelnost+history [i]+ "_" ; } posledovatelnost = posledovatelnost + ".csv" ;

На выходе получаем массив, который в дальнейшем используем здесь:

Затем сохраняем файл с именем [posledovatelnost].

В сам файл записываем кол-во обращений (для определения стат-веса) и результаты данного блока:

double MaxHighPik = High [poisk_fractals]; double MaxLowPik = Low [poisk_fractals]; for (i=poisk_fractals; i>= 1 ; i--) { if (MaxHighPik < High [i]) { MaxHighPik = High [i]; } if (MaxLowPik > Low [i]) { MaxLowPik = Low [i]; } } double Fractal_Up = (MaxHighPik - Open [poisk_fractals])/ Point ; double Fractal_Down = ( Open [poisk_fractals]-MaxLowPik)/ Point ;

здесь мы определяем направление движения следующих M баров и достигутые максимумы. Результаты записываются усредненные с возможностью придавать более поздним данным увеличенный ил уменьшенный стат-вес при помощи переменной. Также усредняются и показания индюков переменной. При минимальном усреднении выдается только направление +1 или -1.

Но. Как бы все замечательно не было результаты не впечатляющие. Для примера даю два советника. Прибыльность редко поднимается выше 1.1

Пример использования МА:

Если у кого получится сделать нормального эксперта, пожалуйста - отпишитесь.