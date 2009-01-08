Ставь лайки и следи за новостями
Future___ - эксперт для MetaTrader 4
4128
Попытка создать сеть подтолкнула меня на это дело.
На участке истории мы берем N+M баров. Среди N баров мы записываем сигналы с индикаторов, а среди M - результат.
В результате получаем файл, который называется [последовательность сигналов индикатора с N баров].csv.
В файле результаты дальнейшей истории.
В небольшой блок мы записываем, например:
int history [1000]; for (int i=analiz_bars+poisk_fractals;i>poisk_fractals;i--) { history [i] = NormalizeDouble((tocnost*iMACD(NULL,0,Per_MACD/4,Per_MACD,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN, i)/(100*Point)),0); }На выходе получаем массив, который в дальнейшем используем здесь:
string posledovatelnost = shethik +"_"; for (i=analiz_bars+poisk_fractals;i>poisk_fractals;i--) { posledovatelnost =posledovatelnost+history [i]+"_"; } posledovatelnost = posledovatelnost +".csv";
Затем сохраняем файл с именем [posledovatelnost].
В сам файл записываем кол-во обращений (для определения стат-веса) и результаты данного блока:
double MaxHighPik = High [poisk_fractals]; //Начинаем сравнивать бары double MaxLowPik = Low [poisk_fractals]; for (i=poisk_fractals; i>=1; i--) { if (MaxHighPik < High [i]) { MaxHighPik = High [i]; } if (MaxLowPik > Low [i]) { MaxLowPik = Low [i]; } } double Fractal_Up = (MaxHighPik - Open [poisk_fractals])/Point; double Fractal_Down = (Open [poisk_fractals]-MaxLowPik)/Point;здесь мы определяем направление движения следующих M баров и достигутые максимумы. Результаты записываются усредненные с возможностью придавать более поздним данным увеличенный ил уменьшенный стат-вес при помощи переменной zabyvaemost. Также усредняются и показания индюков переменной tocnost. При минимальном усреднении выдается только направление +1 или -1.
Но. Как бы все замечательно не было результаты не впечатляющие. Для примера даю два советника. Прибыльность редко поднимается выше 1.1
Пример использования МА:
Если у кого получится сделать нормального эксперта, пожалуйста - отпишитесь.
