Советники

Billy expert - эксперт для MetaTrader 4

В общем-то, достаточно странная закономерность...но, как не странно, работает.

В общем при движении цены вниз на 3 бара(три "падающей" свечи) на М15, зеленая выше красной на стохастике М1 и М5 графиков одновременно открывается бай позиция.

Стоп-лосс, тейк-профит могут быть отоптимизированы.

Переменные:


extern int StopLoss с этим надеюсь все понятно
extern int TakeProfit с этим надеюсь все понятно тоже :)
extern double Lots если лот не равен 0, то он фиксирован, если же равен 0, то лот будет меняться автоматически в зависимости от депозита.
extern int MaxOrders максимально возможное кол-во одновременно открытых ордеров
extern int Periods период, на стохастик которого смотрит эксперт
extern int Periods2 период, на стохастик которого смотрит эксперт (второй)


После доработок и оптимизации наиболее удачных результатов было достигнуто на euro/jpy, период на котором работает- М15, периоды стохастика М1 и М5, тейкпроф 145, стоплосс 25. Проверка на месяце приведена ниже.

Жду советов, знаю, что советчик сырой и недостаточно надежный, но, тем не менее, что-то в нем есть, как мне кажется.

Если кому-либо интересно, могу выкладывать более доработанные версии а также вариации.


Спасибо за внимание.


Strategy Tester Report
OpenTiks3.22(original)+periodical+lotchange
Masterforex-Demo (Build 220)

СимволEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Период15 Минут (M15) 2008.11.21 21:30 - 2008.12.31 18:59 (2008.01.30 - 2009.01.30)
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
ПараметрыTrailingStop=30; StopLoss=140; TakeProfit=25; Lots=0; magicnumber=777; MaxOrders=1; Periods=1; Periods2=5;

Баров в истории2558Смоделировано тиков5013Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит2500.00



Чистая прибыль7460.93Общая прибыль7460.93Общий убыток0.00
Прибыльность
Матожидание выигрыша276.33

Абсолютная просадка490.14Максимальная просадка2676.50 (28.28%)Относительная просадка28.28% (2676.50)

Всего сделок27Короткие позиции (% выигравших)0 (0.00%)Длинные позиции (% выигравших)27 (100.00%)

Прибыльные сделки (% от всех)27 (100.00%)Убыточные сделки (% от всех)0 (0.00%)
Самая большаяприбыльная сделка495.65убыточная сделка0.00
Средняяприбыльная сделка276.33убыточная сделка0.00
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)27 (7460.93)непрерывных проигрышей (убыток)0 (0.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)7460.93 (27)непрерывный убыток (число проигрышей)0.00 (0)
Среднийнепрерывный выигрыш27непрерывный проигрыш

0



