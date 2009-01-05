В общем-то, достаточно странная закономерность...но, как не странно, работает.

В общем при движении цены вниз на 3 бара(три "падающей" свечи) на М15, зеленая выше красной на стохастике М1 и М5 графиков одновременно открывается бай позиция.



Стоп-лосс, тейк-профит могут быть отоптимизированы.

Переменные:





extern int StopLoss с этим надеюсь все понятно

extern int TakeProfit с этим надеюсь все понятно тоже :)

extern double Lots если лот не равен 0, то он фиксирован, если же равен 0, то лот будет меняться автоматически в зависимости от депозита.

extern int MaxOrders максимально возможное кол-во одновременно открытых ордеров

extern int Periods период, на стохастик которого смотрит эксперт

extern int Periods2 период, на стохастик которого смотрит эксперт (второй)





После доработок и оптимизации наиболее удачных результатов было достигнуто на euro/jpy, период на котором работает- М15, периоды стохастика М1 и М5, тейкпроф 145, стоплосс 25. Проверка на месяце приведена ниже.

Жду советов, знаю, что советчик сырой и недостаточно надежный, но, тем не менее, что-то в нем есть, как мне кажется.

Если кому-либо интересно, могу выкладывать более доработанные версии а также вариации.







Спасибо за внимание.







Strategy Tester Report

OpenTiks3.22(original)+periodical+lotchange

Masterforex-Demo (Build 220)