Billy expert - эксперт для MetaTrader 4
В общем-то, достаточно странная закономерность...но, как не странно, работает.
В общем при движении цены вниз на 3 бара(три "падающей" свечи) на М15, зеленая выше красной на стохастике М1 и М5 графиков одновременно открывается бай позиция.
Стоп-лосс, тейк-профит могут быть отоптимизированы.
Переменные:
extern int StopLoss с этим надеюсь все понятно
extern int TakeProfit с этим надеюсь все понятно тоже :)
extern double Lots если лот не равен 0, то он фиксирован, если же равен 0, то лот будет меняться автоматически в зависимости от депозита.
extern int MaxOrders максимально возможное кол-во одновременно открытых ордеров
extern int Periods период, на стохастик которого смотрит эксперт
extern int Periods2 период, на стохастик которого смотрит эксперт (второй)
После доработок и оптимизации наиболее удачных результатов было достигнуто на euro/jpy, период на котором работает- М15, периоды стохастика М1 и М5, тейкпроф 145, стоплосс 25. Проверка на месяце приведена ниже.
Жду советов, знаю, что советчик сырой и недостаточно надежный, но, тем не менее, что-то в нем есть, как мне кажется.
Если кому-либо интересно, могу выкладывать более доработанные версии а также вариации.
Спасибо за внимание.
|Символ
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Период
|15 Минут (M15) 2008.11.21 21:30 - 2008.12.31 18:59 (2008.01.30 - 2009.01.30)
|Модель
|По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
|Параметры
|TrailingStop=30; StopLoss=140; TakeProfit=25; Lots=0; magicnumber=777; MaxOrders=1; Periods=1; Periods2=5;
|Баров в истории
|2558
|Смоделировано тиков
|5013
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|2500.00
|Чистая прибыль
|7460.93
|Общая прибыль
|7460.93
|Общий убыток
|0.00
|Прибыльность
|Матожидание выигрыша
|276.33
|Абсолютная просадка
|490.14
|Максимальная просадка
|2676.50 (28.28%)
|Относительная просадка
|28.28% (2676.50)
|Всего сделок
|27
|Короткие позиции (% выигравших)
|0 (0.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|27 (100.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|27 (100.00%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|0 (0.00%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|495.65
|убыточная сделка
|0.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|276.33
|убыточная сделка
|0.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|27 (7460.93)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|0 (0.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|7460.93 (27)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|0.00 (0)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|27
|непрерывный проигрыш
0
