CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

AutoDayFibs - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文
Просмотров:
7180
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Indicator AutoDayFibs.

AutoDayFibs




Стандартный индикатор ADX с установкой Time Frame. Стандартный индикатор ADX с установкой Time Frame.

Стандартный индикатор ADX с установкой Time Frame.

Попытка создать советника на индикаторе Center of Gravity Попытка создать советника на индикаторе Center of Gravity

Идея существует давно - по стратегии "Консервативный скальпинг intraday", но в MT4 все не мог найти подходящий индикатор... Интеграция пользовательского индикатора в советник.

Burg Extrapolator Burg Extrapolator

Советник использует метод линейного предсказания Бёрга взятого из моего индикаторa Extrapolator.mq4

Extrapolator Extrapolator

Extrapolator является результатом моих многолетних исследований в области Timeseries Forecasting