CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MTF_Fractal - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English
Просмотров:
7099
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Еще одна разновидность фракталов.

Входные параметры:

extern int TimeFrame=60;


mtf_fractal


4hVegas_Chart 4hVegas_Chart

Индикатор похож на 4Hour Vegas Model.

Математические линии Мюррея (поддержка и сопротивление) Математические линии Мюррея (поддержка и сопротивление)

Математичесике линии Мюррея рисуются там, где находятся поддержка и сопротивление.

MTF PCCI-as a filter MTF PCCI-as a filter

Мультитаймфреймовый индикатор PCCI.

7_Macd 7_Macd

Еще одна разновидность Macd. Не помню выкладывался ли он.